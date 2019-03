Avis de décès: le ministre Alpha Diallo n’est plus!

Les familles Diallo, Sow, Baldé, Barry, Bah, Thiam, Komara, Nabé, Kaba, ont la profonde douleur d’annoncer aux parents, alliés, amis et connaissances, le décès de Dr Diallo Alpha (Léa), ancien Ministre de la Fonction Publique. Décès survenu le mercredi 06 mars 2019, à Paris.

Le défunt était également ancien Ambassadeur de la Guinée en Malaisie, ancien Secrétaire Général du Ministère de l’Economie et des Finances, ancien Directeur des Changes à la Banque Centrale et ancien Fonctionnaire Internationale à l’IMAO à Accra.

Qu’en soient informés les autorités de la République, le personnel de la Banque Centrale, des Ministères de l’Economie et des Finances, de la Fonction Publique, la Fédération Guinéenne de Basket-ball, ainsi que les populations de Koubia, de Tountouroun, de Coyah et de Kindia.

La dépouille mortelle arrivera à Conakry le jeudi 14 mars 2019 à 21h50 par le vol régulier d’Air France, en provenance de Paris. L’enterrement est prévu le vendredi 15 mars 2019 au cimetière de cameroun, après la prière de 14h à la Mosquée Fayçal.

Paix à son âme! Amen !