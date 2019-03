Troisième mandat : des femmes opposées au projet se font entendre…

CONAKRY- Ce à quoi on a assisté au palais du peuple démontre à quel point la société guinéenne est clivée à propos du projet risqué d’un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé.

Des femmes ont paradé à l’esplanade du Palais du Peuple prônant sans gêne une révision constitutionnelle afin d’ouvrir un boulevard permettant à l’actuel président de s’éterniser au pouvoir.

Si les photos de ces femmes favorables à un nouveau mandat pour Alpha Condé ont été largement partagées et commentées, il faut dire que d’autres femmes opposées au projet se sont fait aussi entendre. Sur des banderoles détenues par celles-ci, on pouvait lire :

« Nous femmes de Guinée disons Merci au Pr Alpha Condé. Deux mandats c’est bon !!! » ou encore : « Femmes de Guinée nous voulons la paix et NON à la révision Constitutionnelle ».

Cette scène assez inédite montre à quel point la société guinéenne est divisée sur cette question. Pour autant, est-ce le moment et l’endroit idéal pour exprimer ses ambitions politiques ? NON. Le 8 mars dédié aux droits de la femme a une symbolique plus profonde. Mais Guinée il a été dévoyé par une polémique stérile.

Il faut dire que ce qui contribue à nourrir cette polémique, c’est silence d’Alpha Condé autour de la question. Elu en 2010, le président Condé exerce un deuxième mandat de cinq ans qui arrive à terme en décembre 2020. Légalement, il ne doit plus se représenter. Mais il refuse de dire si oui ou non il va quitter son fauteuil à cette date.

L’opposition qui le soupçonne d’avoir des velléités anticonstitutionnelles appellent à la mobilisation générale pour empêcher ce projet.

