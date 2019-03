Les femmes de GAC célèbrent la journée internationale de la femme avec leur Directrice Générale

Conakry le 8 mars, 2019 ---Guinée Alumina Corporation SA (GAC), un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a célébré la Journée internationale de la femme par un déjeuner- débat pour les femmes de la société sous le patronage de la Directrice Générale de GAC, Mme Aissata N. Beavogui.

La première et la seule femme Directrice Générale d’une société minière en territoire guinéen, Mme Beavogui a dirigé les festivités de la journée pour les femmes de GAC. Au nombre d’une quarantaine, elles se sont réunies dans un complexe hôtelier de Conakry en ce 8 mars pour marquer cette journée consacrée aux droits, au rôle et à la place de la femme dans la société. Cette année, comme dans les années antérieures, elles ont décidé d’opter pour un format plus productif que festif en termes d’échanges sur des questions qui les touchent.

À l’instar des autres femmes de Guinée et du monde entier, elles ont placé la journée sous le thème : Penser Equitablement, Bâtir intelligemment, et Innover pour le changement, qui est le thème retenu par l’Organisation des Nations Unies cette année. Autour de la table, la Directrice Générale a indiqué à ses collègues que cette journée était une excellente occasion pour les femmes de se réunir entre sœurs comme en famille pour partager, échanger et se soutenir. Elle a poursuivi en partageant les moments importants qui ont marqué son parcours professionnel, tout mettant un accent sur sa philosophie de vie visant à transformer les obstacles de la vie en occasions pour mieux réussir : « Je ne pense pas qu’il y ait une seule grande réalisation qui soit facile dans cette vie. Je pense que la différence entre les hommes et nous, les femmes, c’est notre capacité de développer une certaine résilience après avoir affronté les épreuves et les événements qui se sont placés sur notre parcours. En ce qui me concerne, j’estime que quand on a une vision avec des objectifs clairs, soutenus par des principes, des valeurs et une grande détermination, et ce, tout en cultivant l’esprit de résilience, tout est possible ! »

Après le témoignage de Mme Beavogui, les autres femmes de GAC ont pris la parole, les unes après les autres, et ont partagé le sentiment qui les anime à l’occasion de cette journée, et ce, tout en mettant un accent sur des moments importants de leur parcours.

Dans une atmosphère très détendue, les participantes se sont dites très heureuses de cette rencontre, comme en témoigne Mme Haliman Salman Barry, Responsable de la Conformité . « Je suis heureuse d’avoir été ici aujourd’hui avec mes collègues. La présentation de notre Directrice Générale, Aissata Beavogui, a été très inspirante pour nous toutes et nous prouve qu’il est possible pour une femme guinéenne d’aspirer à de hautes fonctions dans un monde généralement réservé aux hommes, dans une entreprise privée de calibre international. Cela me motive à aller plus loin dans mon propre parcours professionnel. »

« Je suis heureux qu’Aissata ait pris l’initiative de réunir les femmes de GAC autour d’elle aujourd’hui, a dit le PDG de GAC, Paulo Castellari. Partout dans le monde, l’industrie minière travaille à inclure davantage de femmes dans leurs activités et, nous aussi, travaillons à la promotion de la diversité des genres et à accroître la présence des femmes dans notre organisation. Et bien que nous soyons en avance sur plusieurs autres sociétés minières, nous voulons faire davantage. Cela fait partie de ce que j’appelle la « GAC Way », la minière de GAC de faire des affaires. De plus, nous ne sommes plus à l’ère du pic et de la pelle ; les équipements et la technologie que nous employons aujourd’hui n’ont pas besoin de gros muscles. Aujourd’hui, les femmes ont assurément une place dans l’industrie minière » a déclaré M. Castellari.