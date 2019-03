Le frère de Dadis Camara s’adresse à Alpha Condé : « Nous voulons son retour… »

NZÉRÉKORÉ- Un frère du Capitaine Dadis Camara a lancé ce vendredi 8 mars 2019 un message particulier au Président Alpha Condé.

Jean Camara, un des frères de l’ancien Présidents du « Conseil National pour la Démocratie et le Développement » a fait un plaidoyer auprès du Chef de l’Etat. Si la famille du Capitaine Dadis Camara salue la récente nomination de Mme Eveline Camara au poste de Directrice du bureau de stratégie au Département des investissements et des partenariats public-privé, elle sollicite le retour de l’ancien numéro un du CNDD à Conakry.

‘’Je suis tout à fait d’accord avec cette nomination du professeur Alpha Condé. Et j’en suis vraiment fier. Je ne suis pas étonné. Elle est ma fille et celui qui l’a nommé aussi qui est le président Alpha Condé c’est sa fille. Elle est guinéenne et celui qui l’a nommé aussi est guinéen comme toute autre personne’’, a dit Jean Camara, jeune frère du capitaine Dadis Camara, interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com.

Si ce proche de Dadis Camara se réjouit de cette promotion, il invite cependant le chef de l’Etat à faciliter le retour de son frère.

« Je veux que le frère soit à côté de nous. Donc nous prions le professeur de tout faire pour que le frère revienne à côté de nous. Là où il est, ce n’est pas chez lui. C’est vrai que c’est l’Afrique de l’ouest mais nous, nous voulons qu’il soit à nos côtés. Parce que pour que la famille parte le voir chaque fois ce n’est pas facile. Parfois on l’appelle au téléphone, ça ne passe pas. Et pour se déplacer aller jusque là-bas, ce n’est pas facile. Il faut parcourir plus de 4000 km, c’est risquant. S’il est là avec nous je crois qu’il peut vivre mieux. Je suis là malgré moi puisque quand je dois lui parler au nom de la famille, il faut que je parcours plus de 4 000 à 8 000 km pour l’aller-retour. Je souhaite que tous les guinéens prient pour lui. Car s’il est à côté de nous, ça nous arrange », a lancé Jean Camara.

A la question de savoir si ce geste d’Alpha Condé pourrait le rapprocher davantage avec l’ex chef de la junte, le frère Dadis se montre à la fois philosophe et fataliste. ‘’Tout ça c’est dans la main de Dieu. Tout ce que Dieu veut, c’est ça. La Guinée appartient à tout le monde et chaque chose a son temps’’, a-t-il nuancé.

Selon lui, le capitaine Dadis Camara se porte très bien à Ouagadougou. L’ex chef de la junte vit en exil forcé Ouagadougou depuis bientôt dix ans. Ses nombreuses tentatives de retourner au pays se sont soldées par des échecs.

