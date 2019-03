R. Kelly écroué pour non paiement de pension alimentaire

Le chanteur américain R. Kelly a été placé en détention mercredi pour défaut de paiement de pension alimentaire, ont annoncé les autorités. La star de R&B fait face à des accusations d'atteintes sexuelles sur mineures dans une affaire distincte.

"Il a été placé en détention et sera transféré à la prison du comté de Cook plus tard dans la journée", a déclaré la porte-parole du shérif local, peu après une audience à Chicago. R. Kelly, 52 ans, doit la somme de 161'000 dollars (161'700 francs), et la prochaine audience dans cette affaire aura lieu le 13 mars, a-t-elle précisé.

Inculpé d'atteintes sexuelles sur quatre jeunes filles, dont trois mineures, il avait passé trois jours en détention à la fin février avant d'être libéré sous caution. Il rejette ces accusations et a plaidé non coupable.

Il s'est exprimé pour la première fois publiquement dans une interview diffusée mercredi matin par la chaîne CBS, qualifiant de "rumeurs" les faits présumés qu'on lui reproche. Il encourt de trois à sept ans de prison pour chacun des chefs d'inculpation qui le visent.

Depuis plus de deux décennies, le chanteur, interprète notamment du tube "I Believe I Can Fly", a fait l'objet d'accusations répétées de détournements de mineures. Il a par ailleurs été acquitté en 2006 de l'accusation d'avoir réalisé une vidéo pornographique avec une mineure.

AFP