Conakry : où sont les réserves foncières de l’Etat visées par Ibrahima Kourouma ?

CONAKRY-Quels sont ceux qui occupent les domaines appartenant à l’Etat ? Alors que les regards sont tournés vers Kaporo-rails où le Gouvernement a déguerpi les habitants et cassé leurs maisons, Africaguinee.com a mené une enquête sur les réserves foncières de l’Etat. Le constat est saisissant. Aujourd’hui plusieurs domaines sont « illégalement occupés ».

Le décret numéro 211 PRG/SGG/89modifiant et complétant le décret numéro 182/PRG/SGG89du 16 octobre 1989portant création des réserves foncières de l’Etat et autorisation de l’ouverture des routes de Conakry est plus qu’édifiant.

Aujourd’hui, il est difficile de retrouver cet acte du feu Président Lansana Conté. Le décret a disparu dans les archives du Secrétariat Général du Gouvernement. C’est du moins le constat fait par un reporter d’Africaguinee.com qui s’est rendu sur les lieux. Les décrets numéro 211et182qui parlent des réserves foncières sont arrachés dans le registre. Pour quelle raison ? Nous l’ignorons.

Malgré tout, nous avons réussi à nous procurer de ce document qui est plus qu’édifiant…