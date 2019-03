Radicalisation sur les réseaux sociaux : pourquoi ce silence du Gouvernement ?

CONAKRY- Les réseaux sociaux sont devenus les terrains de prédilection des ‘’extrémistes’’ de tout bord qui viennent déverser leur « venin » avec des épithètes quelquefois insoutenables. Des groupes ou forums animés par de simples individus cachés derrière des pseudos ou des pages personnelles font légions sur la toile. Chacun de son côté, quand il s’agit de faire la moindre remarque ou une analyse sur un sujet donné concernant notamment les courants politiques, c’est la foire aux empoignes. Les exemples ne manquent pas. Un internaute qui parle des prouesses faites par le président Alpha Condé dans la réalisation d’infrastructures, réveille la furia d’un autre. Parfois les échanges prennent des allures ethniques.

‘’ Bravo à notre Fama national (…), 2020, c’est l’année du 3èmemandat qu’on le veuille ou pas. Vous les militants Peulhs de koto pourquoi vous n’aimez pas le président Alpha Condé’’.

Cette phrase qui n’a pas été du goût de cet autre utilisateur de Facebook rétorque avec une virulence inouïe. ‘’ Fils de P…. de quoi tu parles. Tu te demandes cela, alors pourquoi vous les malinkés vous n’aimez pas les peulhs ? ».

Un autre de s’inviter dans la danse avec moins d’agressivité. Très pondéré, cet internaute fait remarquer aux deux premiers qui excellent dans l’excès, que la seule chose qui fatigue les guinéens c’est parce qu’ils ne s’aiment pas entre eux. Encore plus véhément, son interlocuteur de rétorquer : ‘’ La Guinée n’est pas la chasse gardée d’une seule personne. Alpha Condé n’a qu’a seulement respecté la constitution’’pouvait-on lire sur ce forum.

Ces échanges d’une violence inouïe ne sont pas sans conséquences sur le vivre-ensemble des guinéens. Dans une démocratie, le débat contradictoire est vital. Mais faudrait-il que celui-ci se fasse dans un esprit de civisme. Mais sur les réseaux sociaux ces « débats de caniveau » comme dirait l’autre, ont pris des proportions inquiétantes, sous l’œil complice et complaisant des autorités.

Beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur le rôle du ministère des Postes et Télécommunications et de l’Economie numérique et de ses services compétents tels que l’Autorité de régulation des Postes et Télécommunications, pour identifier et barrer le chemin à ces extrémistes.

Il y a quelques mois, le ministre Moustapha Mamy Diaby avait haussé le ton.

« Toutcitoyen qui se rendrait coupable d’incitation à la violence, de publication de vidéo de nature à porter atteinte à la quiétude sociale se verra traduit devant les cours et tribunaux », a martelé M. Diaby.

Le ministre des Postes et Télécommunications et de l’Economie numérique avait lancé un avertissement à l’époque: « Tout ce que vous faites à travers les réseaux sociaux, les télécommunications, l’écosystème de l’internet laisse des traces. Où que vous soyez sur le territoire guinéen, quand vous vous rendez coupable de publication malveillante, d’incitation à la haine, nous avons les moyens humains, techniques nous permettant de vous traquer, de vous identifier et de vous traduire devant les cours et tribunaux. Et si vous agissez hors de la Guinée nous avons la possibilité de vous identifier et de savoir dans quel pays vous agissez, la collaboration que nous avons avec ces pays voisins nous permet de les saisir pour que la justice puisse être actionnée’’ avait prévenu le ministre Mamy Diaby.

Mais jusque là, rien de concret n’a été fait pour lutter contre ce phénomène qui met en mal le tissu social.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13