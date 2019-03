Politique : Cellou Dalein seul contre tous ?

CONAKRY-Cellou Dalein Diallo risque-t-il de se retrouver seul dans son combat pour l’installation des chefs de quartiers et districts ? Rien n’est moins sûr ! Alors que son parti exige la mise en place rapide des conseils de quartiers et districts pour parachever le processus liés aux élections communales, le parti de Sidya Touré ne semble pas en faire une priorité.

« Les réalités ont fini par nous donner raison. Aujourd’hui tout le monde est conscient que le code électoral pose problème notamment dans ses aspects de mise en place des conseils de quartiers et districts. C’est une situation impossible qui est porteuse de conflits. Elle est difficile à mettre en œuvre. On ne peut pas faire fi des réalités sociologiques pour gérer des questions électorales », a confié à notre rédaction un proche de Sidya Touré.

L’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) s’est insurgée contre une annonce du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le Général Bouréma Condé lors des états généraux de la décentralisation, excluant la mise en place rapide des responsables locaux.

« C’est le refus de mettre en place les conseils de quartiers et districts qui va amener une nouvelle crise. Nous ne pourrons pas l’accepter. Si on laisse, c’est comme si les 342 communes sont dirigées par le pouvoir. On sait que le Pouvoir nomme ses auxiliaires à la base. Nous ne pouvons pas accepter. (…) si on veut le bonheur et la quiétude dans ce pays, il faut travailler avec les textes de Loi » a averti un haut cadre de l’UFDG.

Aucun calendrier n’est annoncé pour l’installation des chefs de quartier comme le prévoit le code électoral. Selon certaines indiscrétions, le gouvernement serait d’ailleurs prêt à réviser le code électoral notamment dans sa partie concernant la désignation des chefs de quartiers qui avait divisé la classe politique.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112