Alpha Condé fait un pas vers Macky Sall...

Alpha Condé et Macky Sall vont-ils surmonter leur méfiance réciproque?Si chacun a reçu le pire adversaire de l'autre (Cellou Dalein à Dakar, Abdoulaye Wade à Conakry), l'heure est peut-être propice pour calmer le jeu entre Alpha Condé et son voisin sénégalais. Mercredi, le chef de l'Etat guinéen a fait un premier pas en transmettant un message à son "frère" Macky Sall. Sera-t-il invité pour autant à l'investiture de Macky Sall le 2 avril prochain? Pas si sûr! Voici le message du président guinéen à l'intention de son homologue sénégalais...

Excellence M. le président de la République et Cher frère,

Votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'occasion de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de guinée, son gouvernement auxquels je joins les miennes propres.

En portant son choix de nouveau sur votre personne, le peuple sénégalais a décidé de demeurer résolument sur la voix de la poursuite de votre programme de développement socio-économique.

Je saisis cette occasion pour vous réaffirmer mon entière disponibilité à oeuvrer avec votre excellence pour la consolidation et l'élargissement des relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la République du Sénégal et la République de Guinée.

En vous souhaitant mes voeux de bonheur et de santé dans vos nobles et exhaltantes fonctions, je vous prie d'assurer excellence Monsieur le président et mon cher frère, l'assurance de ma haute considération.

Conakry, le 5 mars 2019

Pr. Alpha Condé, Président de la République de Guinée

Africaguinee.com (Message transmis par la présidence)