Thierno Ousmane Diallo tranche : « je ne parlerai pas de Kaporo-rails… »

CONAKRY-Alors qu'il est accusé par le parti de Cellou Dalein Diallo d'avoir vendu des domaines de l'État à Kaporo-rails, le Ministre d’Etat Thierno Ousmane Diallo a opté pour le silence. L’actuel ministre en charge du tourisme et de l’hôtellerie qui s’est confié à une journaliste d’Africaguinee.com a indiqué qu’il veut désormais éviter la polémique.

« Je ne parlerai pas du cas Kaporo-rails parce que je suis personnellement intéressé. J'appartiens à un Gouvernement. On ne peut pas faire des communications discordantes. Le ministre Kourouma a fait la communication. Il est plus indiqué », a déclaré le ministre du Tourisme et de l'hôtellerie, Thierno Ousmane Diallo.

Lorsque Kaporo-rails a été cassé en 1998, Thierno Ousmane Diallo à l’époque militant de l’UPR et chef de quartier avait fait la prison. Bâ Mamadou alors opposant avait appelé les citoyens à la résistance. Récemment, l’ancien ministre de la sécurité Khoureissy Condé l’a accusé d’avoir vendu des terrains à une même communauté. Des accusations que l’actuel ministre du tourisme a violemment rejetées.

Depuis le mois de février dernier de nombreuses familles dorment à la belle étoile à Kaporo-rail suite à la destruction de leurs lieux d’habitation par le gouvernement. Samedi dernier, le Président Alpha Condé a menacé de sévir sans état d'âme contre les occupants des domaines de l'Etat alors que son ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire, Ibrahima Kourouma a promis d’aller jusqu'au bout de cette opération.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 31 11 14