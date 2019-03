Mariage précoce à Mali : le jeune marié et ses parents interpellés par la police…

MALI- On en sait un peu plus sur l’affaire du mariage entre un jeune garçon et une petite fille du côté de Mali.

Comme nous l’avions mentionné dans notre précédent article le mariage avait été bel et bien célébré le 28 février dernier dans la sous-préfecture de Gaya. Mamadou Samba Barry, élève de son état avait épousé Fatoumata Binta Diallo âgée seulement de 13 ans.

Selon le maire de la commune de Yimbéring, le jeune garçon a été convoqué ce mardi 5 mars 2019 à Mali où il devra être entendu par les services de polices et de protection de l’enfance. Cet élève de la terminale au lycée de Yimbering est accusé d’avoir épousé une mineure. Il a été mis aux arrêts ce matin à Yimbering.

Mamadou Lamarana Barry, le maire de Yimbering a également confié à notre journaliste que les parents des deux conjoints ont également été convoqués. Ils seront entendus à la police départementale de Mali centre.

La jeune Fatoumata Binta Diallo va faire des examens à l’hôpital, nous renseigne également une source proche de sa famille.

A suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 664 93 45 45