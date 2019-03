Boké : Le Consortium SMB-Winning et Renault Trucks bénéficient d’un site logistique de la part de TGH Plus Industries

BOKE-Le Consortium SMB Winning et son partenaire Renault Trucks ont pris part à l’inauguration de la nouvelle base logistique de l’entreprise TGH Plus Industries de Guinée ce samedi 2 mars 2019 à Kaboé à 23 kilomètres de la ville de Boké. Ce 2èmesite de TGH Plus Industries aura pour rôle entre autres de faire la maintenance et la réparation de tous les engins utilisés dans le cadre de l’exploitation de la bauxite par le Consortium SMB Winning, la formation des chauffeurs et d’assurer un stock de pièces de rechanges disponibles à tout moment. La mise en place de cette base logistique démontre la collaboration parfaite entre le Consortium SMB Winning qui exploite la bauxite, Renault Trucks qui fournit des engins pour l’acheminement de la bauxite vers les différents ports et l’entreprise TGH Plus Industries chargé de faire la maintenance et le suivi de ces engins.

Avant de se réjouir de la mise en place de cette base logistique, Tibou Camara qui a représenté le Chef de l’Etat Alpha Condé à cette cérémonie inaugurale a invité les guinéens à s’unir davantage comme l’a fait le Consortium SMB Winning avec Renault Trucks pour mieux développer le pays. Selon lui, il ne doit pas avoir une région oubliée ou des citoyens exclus dans le progrès lancé par le Président de la République.

« Aujourd’hui je suis heureux de constater ici que cette infrastructure va employer plus d’une centaine des personnes directement. Le progrès ne doit pas s’arrêter à Conakry ou à Boké, mais cela doit concerner tout le pays pour que la prospérité créée ici et là puisse profiter à l’ensemble des guinéens et des régions du pays. Il n’y aura jamais de bonheur isolé et la prospérité ne sera durable que si elle est partagée. Il ne doit pas y avoir des régions riches, des régions pauvres, des citoyens concernés par le progrès et d’autres qui en seraient exclus. Nous voulons une Guinée unie et pour qu’elle le soit, il faut que chacun soit heureux et que les richesses du pays profitent à chacun et à tous. Voilà un exemple de partage puisque dans cette association entre Renault Trucks, monsieur Fadi Wazni et monsieur Alimou Yali Bah, nous voyons que lorsqu’on est en équipe on gagne davantage et personne n’est perdant », a expliqué le ministre d’Etat chargé de l’Industrie, Tibou Camara.

Le Directeur Adjoint des Opérations d’UMS a expliqué que l’exploitation de la bauxite à travers l’action du Consortium SMB Winning dont UMS est actionnaire, a joué un rôle majeur dans cette évolution qui a fait de Boké le nouveau poumon de l’économie du pays. Selon lui, le Président du Consortium SMB Winning ainsi que Fadi Wazni Président du Conseil d’Administration de la SMB et PDG d’UMS partagent une vision qui est ‘’Ensemble, faisons du sous-sol de la Guinée une richesse pour les guinéens et un levier pour le développement du pays’’. Thierno Sadou Tall a ensuite expliqué le rôle de ce nouveau site.

« Depuis 2016 TGH Industries travaille avec nous sur l’acheminement de la bauxite des mines vers les ports du Consortium SMB Winning. La présence des directions de TGH Plus Industrie ainsi que la direction de l’Afrique de Renault Trucks nous réjouit car elle illustre la confiance de nos relations. Avec le service Renault Trucks Solution Mining les plus de 120 salariés de TGH Plus Industries de Boké s’assurent de la disponibilité maximum de nos camions pour le compte du Consortium SMB Winning en réalisant des opérations de suivi, de contrôle, de maintenance dans ses ateliers. En outre, TGH Plus Industries bénéficie du support de Renault Trucks dont il est le distributeur agréé en Guinée pour apporter une large gamme de services complémentaires qui sont les pleins des maintenances préventives, la formation des chauffeurs et du personnel de maintenance, le suivi des véhicules, et un stock des pièces de rechange disponible sur le site à plein temps », a-t-il expliqué.

Avant de saluer son partenaire, Fadi Wazni qui a plus de 150 camions de marque Renault au sein de sa société, Olivier Saint Meleuc, Senior Vice-président Renault Trucks International a quant à lui ajouté que cette inauguration marque une nouvelle étape dans le développement des activités minières en Guinée.

« Cette inauguration marque l’aboutissement des trois années d’effort et de partenariat ainsi qu’une nouvelle étape dans le développement de l’activité minière en Guinée. La Guinée est un pays où Renault Trucks se sent bien, il est emblématique de la façon dont nous imaginons notre développement en Afrique, une région dynamique, un environnement favorable avec des partenaires qui ont à cœur de faire croître l’activité économique de leur pays dans un dialogue respectueux des intérêts de tous et de chacun. Je cite TGH Plus Industrie notre partenaire depuis plus de 10 ans mais aussi UMS son client et bien sûr la Société Minière de Boké SMB. Je salue notre client Fadi Wazni Président d’UMS, avec une flotte de 150 camions de notre marque Renault Trucks nous pouvons vraiment parler d’un partenariat de confiance », a-t-il expliqué.

Le PDG de TGH Plus Industries de Guinée, l’initiateur de ce projet a expliqué d’où est venue l’idée d’ouvrir cette base logistique.

« L’investissement réalisé est le fruit d’une longue et fructueuse amitié entre deux hommes : monsieur Fadi Wazni Président du conseil d’administration de SMB et moi-même. C’est aussi et surtout le résultat d’une confiance et d’une coopération entre deux entreprises guinéennes, SMB et TGH Plus Industries. Nous avons pris l’initiative de construire cette place avec ces cinq drapeaux représentant la Guinée, la France, Renault Trucks, UMS et SMB pour symboliser l’amitié entre les hommes et les peuples et nous la nommons ‘’place de l’amitié’’. L’intérêt de Renault Trucks dans le partenariat avec TGH Plus Industries en République de Guinée est remarquable dans tous les secteurs d’activités du transport routier, carburant, BTP, mines et industries », a affirmé Alimou Yali Bah.

