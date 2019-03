Publireportage : Cellcom-Guinée sponsorise un concours de Génies en Herbe…

CONAKRY-Afin de mettre en lumière de jeunes élèves pétris de talents, Cellcom Guinée en collaboration avec Campus Atlas, a organisé la première édition du concours Jeunes Talents. Cet évènement éducatif et culturel met en compétition des jeunes élèves issus de seize établissements scolaires de la capitale guinéenne.

Cette activité sponsorisée par Cellcom-Guinée a pour thème central ‘’Retour aux sources’’. Elle a pour objectif principal de mettre en compétition plusieurs élèves autour de différentes disciplines pour élire les meilleurs de chaque discipline. Il s’agit notamment des rubriques « Epelle-moi ; Danse ; Chant ; Génie en Herbe ».

Boudine Diallo, Directeur Général de Campus Atlas, organisateur de ce concours, a rappelé que cette compétition qui regroupe ces seize établissements qui s’affrontent dans plusieurs disciplines est une manière d’aider les jeunes à se surpasser et de pouvoir renouer avec les racines culturelles de la Guinée.

‘’Cette édition qui est à son premier essai est considérée comme une phase pilote pour tester nos programmes comme le génie en herbe, Epelle-moi et la danse avec les jeunes qui sont dans les écoles secondaires. Nous remercions Cellcom-Guinée qui est notre sponsor officiel, cette société nous a fait confiance et nous a accompagnés. Nous espérons par la suite développer d’autres partenariats qui seront encore beaucoup plus lucratifs dans les deux sens. Nous misons beaucoup plus sur la durée et nous apprécions la confiance qu’ils ont placée en nous et à ce stade-là, on les remercie’’, a souligné Boudine Diallo, le Directeur Général de Campus Atlas, organisateur de ce concours.

Selon Danso Mamadou Bailo, chargé relations publiques et Médias à Cellcom-Guinée, cette activité a été concoctée avec Campus Atlas dans le cadre de la mise en avant des jeunes qui ont du talent. Pour le chargé des relations publiques et Médias à Cellcom-Guinée, ce géant de la téléphonie mobile n’est pas à sa première activité et en tant que sponsor officiel, Cellcom apporte plusieurs prix aux lauréats et prend surtout en charge le volet communication pour permettre une meilleure visibilité de ce jeu concours qui est à son premier essai.

A noter que les écoles gagnantes dans les catégories sont, le complexe Lambanyi dans la discipline Epelle-moi. Pour la danse, la palme est revenue au complexe SEMYG de G’Bessia. Dans la catégorie Génie en herbe, le premier prix a été raflé par le complexe Mahatma Gandhi, suivi du complexe Lambanyi , TKS , la Grande école et SEMYG.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13