Nouvelle coalition de l’opposition : Mamady Diawara aussi a-t-il tourné le dos ?

CONAKRY- La nouvelle coalition de l’opposition vient d’enregistrer une nouvelle défection. Après Mamadouba Badicko, c’est autour de Mamady Diawara du « Parti du Travail et de la Solidarité » de tourner le dos à Sidya Touré, Lansana Kouyaté et cie.

Selon nos informations, Mamady Diawara ne participerait plus aux réunions de la « Coalition de l’Opposition Démocratique » dont la charte a été signée au mois de février dernier.

Le leader du parti « PTS » n’a pas donné pour l’instant les raisons de sa prise de distance vis-à-vis de ses pairs de la Coalition de l’Opposition Démocratique.

« On ne le voit plus. Pratiquement depuis la signature de la charte, Monsieur Diawara n’est pas venu prendre part à nos réunions. Certains parmi nous l’ont appelé mais c’est le black out total », nous a confié un membre de la COD.

Nos nombreuses tentatives pour joiindre Mamady Diawara sont restées pour le moment veines.

BAH Boubacar Loudah

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13