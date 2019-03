Grâce à GAC, des agriculteurs de Kamsar augmentent leur production de riz de 400%

Kamsar, le 04 Mars 2019 ---Guinée Alumina Corporation SA (GAC), un acteur majeur du secteur minier en Guinée, a lancé une nouvelle initiative qui a permis d’augmenter la production de riz de 400% sur des terres agricoles situées dans des communautés où la société possède ses installations, à Kamsar, dans la région de Boké.

L’appui de GAC a porté sur trois aspects :

1. La réalisation d’une étude technique visant à identifier et à surmonter les principaux obstacles liés à la production du riz ;

2. Le développement et la mise en œuvre des techniques de culture moderne et intensive du riz sur une superficie de 100 hectares ;

3. La formation des agriculteurs en matière de gestion visant l’autonomisation.

Pour la conception et la mise en œuvre de cette initiative, GAC a fait appel à l’expertise du Bureau d’Études, de Réalisation et de Conseil Agricole, un organisme guinéen qui possède une vaste expérience dans ce domaine ainsi qu’une excellente réputation. L’investissement de GAC dans ce projet de développement, d’environ 2,5 milliards de francs guinéens (270,000 $US), a permis à 16 familles d’agriculteurs d’augmenter non seulement leur production de riz, mais également leurs ventes et revenus. Le porte-parole des bénéficiaires, Guillaume Bangoura a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers GAC d'avoir tenu parole, et de nous avoir soutenus dans le domaine le plus crucial de nos moyens de subsistance. Cette initiative nous a surtout permis d'acquérir de nouvelles connaissances et un savoir-faire dans un domaine très vital dont dépend une dizaine de nos familles ».

Le Directeur Général Adjoint de GAC, également responsable des relations avec les communautés locales, Malick N’Diaye, a dit : « Ce programme d’accompagnement en faveur des communautés de Taigbe est un exemple éloquent de notre manière de faire les choses, particulièrement dans le domaine des relations avec les communautés partenaires de notre projet. Nous tenons à tout mettre en œuvre pour nous assurer qu’elles bénéficient d'un soutien et d'une assistance réelle pour aspirer à de meilleures conditions vie, et ce, de manière durable ». Il ajoute : « Cette initiative en faveur des communautés de Taigbe s’inscrit en droite ligne avec une mission que nous nous sommes donnés, soit celle de travailler à créer des occasions de développement pour les communautés locales en vue de favoriser un développement économique durable. De plus, cette initiative vient directement appuyer la politique de sécurité alimentaire du Gouvernement Guinéen, et nous sommes fiers d’y contribuer à notre manière. »