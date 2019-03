Affaire Kaporo-rails: Alpha Condé promet de sévir...

CONAKRY- C’est la première fois qu’il s’exprime sur ce sujet depuis le début des opérations de déguerpissements à Kaporo-rails. Dans un ton ferme, le Chef de l’Etat a promis ce vendredi, qu’il n’y aura pas d’état d’âme dans la récupération et le dégagement des parcelles appartenant à l’Etat.

« On a pris la mauvaise habitude, il n’y a pas de civisme. Chacun se rend justice, on gâte n’importe comment. On construit des routes, les gens viennent envahir et vont jusqu’à construire sur le goudron. Lorsque j’ai cassé les maisons dans la forêt (de Démoudoula), les gens ont commencé à crier, mais un mois après il y a eu 1 000 morts à Freetown (...) L’indiscipline a amené les gens à construire même dans les marécages », s’est insurgé Alpha Condé.

« Les gens construisent n’importe comment. La preuve : la deuxième République a dégagé Kaporo-rails jusqu’à 60%. Il restait peu. Mais les gens sont venus occuper de nouveau et de façon illégale. Il n’y aura pas d’état d’âme pour tous ceux qui occuperont les domaines de l’État. Celui qui revendra un domaine de l’État sera sanctionné et on récupérera », a-t-il averti avant de s’interroger :

« Comment voulez-vous amener des entrepreneurs s’ils commencent (à travailler), quelqu’un vient dire cette terre appartient à mon père ou à mon grand père ? ».

De nombreuses familles déguerpies à Kaporo-rails passent la nuit à la belle étoile exposées aux intempéries. L’opposition a dénoncé cette action du Gouvernement. Depuis quelques jours, un élan de solidarité a été enclenché pour venir en aide aux sinistrés.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112