Sport féminin : Le Consortium SMB-Winning encourage les joueuses de l’Académie Football-Elite…

CONAKRY- Un match de gala a opposé ce vendredi 1er mars 2019 les filles de l’Académie Football-Elite de Conakry à celles du Horoya Athlétic Club de Conakry.

Elles sont au total 50 jeunes filles à bénéficier du soutien et de l’accompagnement du Consortium SMB-Winning, et encadrées par l’académie de football dirigée par Fodé Mansaré, ancien footballeur international guinéen. Le projet « Foot for Change » couvre les frais scolaires des filles inscrites dans des écoles privées, des frais de formation en informatique et en anglais, ainsi que leurs équipements sportifs.

Binta Diallo, Marraine du projet « FOOT For CHANGE », assistante exécutive au consortium SMB-Winning, a rappelé que l’objectif est d’aider ces jeunes filles grâce à ce projet voulu et initié par Monsieur Frédéric Bouzigues, le Directeur Général de la Société Minière de Boké.

« Nous avons choisi ce projet avec Fodé Mansaré qui avait déjà cette académie, FOOT-Elite (...). Nous avons donc décidé de l’accompagner financièrement. Certes pour ce match d’aujourd’hui face au Horoya, nos joueuses par manque d’expérience se sont inclinées, mais qu’à cela ne tienne, nous allons continuer à les encourager pour qu’elles se préparent mieux la prochaine fois. Nous sommes motivés et nous prenons d’ailleurs cela comme un challenge. Il faut savoir que ce projet avec Mansaré s’occupe de la partie football et nous de notre côté on s’occupe de la partie financière’’, a précisé Mme Binta Diallo, à la fin du match qui a opposé l’équipe de l’académie, FOOT-Elite à celle du Horoya.

Invitée à prendre part à ce match de gala, Mme Maladho Kaba, ancienne Ministre de l’Économie et des Finances, a exprimé toute sa satisfaction face à l’approche du Consortium SMB-Winning qui vise à scolariser et à maintenir les filles à l’école.

‘’ Aujourd’hui elles ont quand-même affronté les championnes de Guinée, le Horoya ; Mais au-delà du score, ces filles sont à encourager. Avant le match, mon message a été de les encourager à se respecter et d’éviter des désagréments entre-elles. Je soutiens cette initiative de la Fondation SMB-Winning qui allie à la fois le football et la formation scolaire. Elle vise à scolariser et à les maintenir à l’école puisqu’on besoin des deux, sport et les études’’, a souligné l’ancienne ministre des Finances.

Diop salématou, joueuse de l’Académie Foot-Elite de Guinée, au terme de cette rencontre dominée par les filles du Horoya a promis de mieux faire la prochaine fois. Aux dires de la joueuse de Foot-Elite, perdre face à cette équipe n’est pas mauvais en soi. Cela leur permettra de mieux se préparer pour les futures échéances.

‘’ Nous avons perdu face à une équipe du Horoya beaucoup plus ancienne que nous dans le giron de foot féminin en Guinée. Le score de 4 buts à 1 est lourd mais la prochaine fois nous allons essayer de faire mieux. Nous allons corriger nos lacunes pour nos prochaines rencontres’’ a –t-elle souligné.

Pour le coach Camara Fodé Camus, entraineur principal de Foot-Elite, l’honneur revient tout d’abord au Consortium SMB-Winning qui accompagne les filles de l’Académie Football-Elite de Conakry.

‘’ Tout d’abord, nous avons joué face à une équipe plus expérimentée. Ce sont des joueuses qui ont très souvent représenté notre équipe nationale. Nous avons eu assez de difficultés au niveau de la défense puisque nos joueuses titulaires n’étaient pas sur pied, il y avait des blessées et cela a aussi pesé en notre défaveur. Nous remercions le Consortium SMB-Winning qui nous accompagne. Notre objectif c’est de démontrer que les filles en Guinée aussi savent jouer au Football’’ a exprimé cet encadreur.

Ce projet prévu pour 22 mois pourrait être reconduit et même dupliqué dans les autres villes du pays à l’image de Boké où évolue la Société Minière de Boké. Il est conjointement porté par African Initiatives for Women et Football élite qui ont bénéficié du financement intégral par la fondation SMB pour le projet « Foot for change ».

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13