Guinée : Le ministre Mouctar Diallo préside la 9ème session du projet BoCEJ

CONAKRY-Le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a présidé ce vendredi 1er mars 2019 la 9ème session du Comité d’Orientation Stratégique (COS) du projet BoCEJ. Objectif, évaluer toutes activités menées courant l’année 2018 sur le PTBA (Plan du Travail Budgétisé Annuel) du projet et se fixer sur de nouvelles orientations pour le futur. Au cours de cette réunion, il a été constaté que le projet BoCEJ a connu un faible décaissement ce qui constitue un problème non seulement pour les acteurs mais aussi pour les bénéficiaires.

Cette 9èmesession de COS a connu la présence de plusieurs personnalités dont le ministre de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, Lansana Komara, le secrétaire général du ministère de la Coopération et de l’intégration africaine Hady Barry, des cadres de la primature, des responsable du projet BoCEJ (Booster les Compétences pour l’Employabilité des Jeunes).Le ministre de la jeunesse et de l’emploi des jeunes qui a présidé cette rencontre a fait la conclusion de la rencontre. Selon lui cette réunion a permis d’examiner plusieurs actions du projet.

« Cette 9èmesession du COS a permis d’examiner le PTBA (Plan du Travail Budgétisé Annuel) de 2019, les rapports d’activités de 2018, les cadres révisés de la structure du projet, de son budget et de ses objectifs. Il y a eu aussi la présentation de tous ces documents qui ont fait l’objet d’examen de discussion et d’adoption. Nous avons constaté au cours du COS qu’il y a quelques difficultés liées au déficit de communication sur le projet qui occasionne une faible appropriation du projet par les bénéficiaires. Nous avons fait aussi le constat d’un faible décaissement, on est déjà à 66% du temps du projet parce qu’il finit en 2020 alors qu’on est à 34% du décaissement ce qui constitue un problème », a expliqué le ministre Mouctar Diallo.

Plus loin, le ministre de de la jeunesse et de l’emploi des jeunes a donné quelques nouvelles orientations du projet BoCEJ. Il affirme désormais que le sport et l’environnement seront pris en compte par le projet BoCEJ.

« Les nouvelles orientations vont permettre de consolider d’abord les acquis en terme d’opportunités des stages donnés aux jeunes tant au moment de la formation qu’après la formation. Nous avons interpelé le secteur minier pour que ce secteur important puisse prendre les jeunes en stages même si ces partenaires insistent sur la nécessité de renforcer la capacité des jeunes en termes d’anglais et de maitrise de l’outil informatique, le projet prendra en compte cette dimension. Il y a une autre orientation liée au sport et à l’environnement que le projet BoCEJ va prendre en compte », a conclu Mouctar Diallo.

Faut-il rappeler que le Comité a validé le rapport d'activités de 2018, qui ressort que la gouvernance du projet est bonne. Le comité a ainsi entériné toutes les activités au compte de l'année dernière, autorisant du coup le BOCEJ à dérouler son plan d'action de 2019.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 666 134 023