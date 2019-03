Important communiqué du parti NGC de Thierno Mamadou…

La cellule de crise NGC pour CAPORO-RAILS, remercie toutes les bonnes volontés et tient à informer l’opinion qu’un des imams et en même temps Maître coranique (qui y enseigne depuis 40 ans), n’a encore pas trouvé de logement gratuit.

Cet érudit ayant plus de 100 disciples de tout âge (disciples pour la plus part habitants l’autre coté des rails-zone non ciblée-), ne souhaite pas quitter les parages pour pouvoir continuer à y enseigner le coran.

Un des voisins de l’imam à bien voulu mettre à disposition un terrain nu et clôturé en guise d’école coranique (Doudhâl) et plusieurs dizaines de bancs et de nattes.

La cellule de crise de la NGC exhorte les bonnes volontés de bien vouloir prêter une grande maison ou aider à louer pour une année ou plus, un logement décent, non loin des lieux d’enseignement coranique, pour permettre à l’imam de continuer à enseigner et aux disciples actuels et futurs de bénéficier de ce précieux enseignement.

A noter que c’est une famille de 13 membres. Pour toutes celles et tous ceux qui peuvent apporter une solution, appelez la cellule au : 622-92-71-85 /

watshap et imo : +224 662 78 73 29

Signé : Cellule de crise de la NGC