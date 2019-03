Guinée : de nombreux cas de rougeole signalés…

CONAKRY-Après la Fièvre Lassa, la Guinée fait face à une nouvelle épidémie. Plusieurs villes du pays ont enregistré des cas de rougeole, a appris Africaguinee.com.

Au total, 84 cas sont pour le moment recensés. Les enfants de moins de 5 ans sont généralement les plus touchés. Plus de 200 enfants suspects ont été recensés à Conakry et dans les préfectures de Nzérékoré et Labé.

« Nos agents qui sont dans les centres de traitement épidémiologie ont le protocole de traitement de toutes ces maladies à potentiel épidémique. Les enfants là sont hospitalisés directement dans ces centres. Certaines préfectures commencent avant qu’on ne sache que c’est la Rougeole dans les centres de pédiatrie. Dès que le diagnostic est posé on transfert le cas dans ces centres. L’ANSS (L’Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, Ndlr) est chargée de les ravitailler en produits et médicaments. Actuellement, nous sommes sur ça, chaque trois mois on revoit les stocks et on les envoie les produits nécessaires pour atténuer l’effet de la maladie », a rassuré Dr Sakoba Keita, le Directeur Général de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire.

En Guinée, 25% des enfants ont déjà été vaccinés contre la rougeole.

Pour éviter la propagation de cette maladie qui entraine chez le malade une forte fièvre et une éruption cutanée, l’ANSS a mis en place une vaccination en ceinture et la fourniture de 850 motos dans les postes de santé pour atteindre chaque enfant dans les zones reculées.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 31 11 14