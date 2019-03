Conakry : Canal+ ouvre une nouvelle agence à Manquepas…

CONAKRY-Le Groupe Canal+ a ouvert une nouvelle boutique ce jeudi 28 février 2019 à Manquepas dans la commune de Kaloum. L’objectif est de rester plus proche de ses clients pour mieux les satisfaire.

Dans cette nouvelle boutique dénommée ‘’vitrine de la Guinée’’ on y trouve tous les services de Canal+. Il y a l’application My Canal, qui permet aux clients de bénéficier de leur abonnement partout où ils sont sur leurs téléphones mobiles, il suffit juste de s’enregistrer sur l’application. Il y a le service IROKO+, qui permet aussi aux clients de suivre des séries, des films africains et Novelas sur leurs téléphones mobiles. Il y a également le Service+, qui est un service d’une équipe d’installateurs qui sont formés et équipés pour aller sur le terrain pour faire les installations pour les clients.

Avant de décliner l’importance de cette nouvelle boutique le Directeur des ventes de Canal+ Guinée a expliqué que cette initiative fait partie d’un programme qui vise à satisfaire leurs clients.

« Cette boutique fait partie des espaces que nous avons prévus pour nos clients, pour leur permettre de vivre cette expérience client de manière inoubliable. Pour nous cette boutique c’est la vitrine de la Guinée parce qu’ici nous avons tous les éléments qu’il faut pour qu’un client puisse vraiment découvrir l’univers Canal+ avec tous les services que nous proposons. Parmi ces services nous avons My Canal, IROKO+, Services+ », a expliqué Fabrice Atohoun.

La responsable de la Boutique Canal+ de Manquepas, la ‘’vitrine de la Guinée’’, a quant à elle expliqué qu’en dehors du confort on peut trouver tous les services de Canal+ dans cette nouvelle boutique.

« Dans cette boutique nous avons une table d’expérimentation sur laquelle nous avons nos applications, les nouveaux décodeurs que nous vendons et les produits que nous avons. Nous avons aussi un panneau de passion, c’est-à-dire une partie où vous pouvez voir toutes les choses qui vous intéressent à la télé. Encore, nous avons une partie où vous pouvez zapper sur la télé, voir les chaines qui vous intéressent et les émissions que vous voulez voir. On a en plus une partie où vous pouvez patienter parce qu’à Canal+ il y a assez de clients et ce n’est pas agréable de s’arrêter », a aussi expliqué Aminata Condé.

Le responsable secteur du groupe Canal+ Guinée pour la zone spéciale de Conakry a à son tour évoqué le cas lié aux réabonnements. Selon lui, Canal+ propose plusieurs types de réabonnements pour faciliter la vie à ses clients.

« Les types de réabonnement sont simples chez nous. Il suffit de se rendre dans toutes les boutiques ou dans nos points de vente où c’est écrit ‘’Canal+’’. Vous pouvez vous réabonner encore via Orange Money et Mobile Money. En ce qui concerne les tarifs, nous avons ce qu’on appelle les formules et les thématiques. Pour les formules, le minimum nous avons 100 mille qu’on appelle ACCES et la formule supérieur d’ACCES nous avons Evasion à 160 mille, nous avons également Evasion+ à 310 mille. En fin nous avons la formule Tout Canal qui coûte 640 mille », a conclu Mamadou Bobo Barry.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 666 134 023