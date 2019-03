Affaire Kaporo-rails : que compte faire le parti de Cellou Dalein ?

CONAKRY-Que va faire le parti de Cellou Dalein Diallo pour venir en aide aux victimes du déguerpissement à Kaporo-rails ? L’union des forces démocratiques de Guinée qui se dit être aux côtés des familles en souffrance, a lancé ce vendredi 1er mars 2019, un appel aux bonnes volontés pour aider les sinistrés de Kaporo.

La Direction Nationale de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) condamne avec fermeté les opérations de déguerpissement des habitants de Kaporo Rails menées depuis plusieurs jours, en violation de leurs droits les plus élémentaires et des engagements nationaux, régionaux et internationaux contractés par l’État guinéen.

La Direction Nationale de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG) rappelle donc aux autorités de l’Etat de Guinée, Etat de Droit, garant et protecteur de l’ensemble des citoyens et citoyennes du pays, au respect de ces engagements.

Indépendamment du statut légal ou illégal de ces occupations, l’extrême vulnérabilité des couches sociales concernées est constitutive de circonstances aggravantes pour l’État dont l’action aura contribué à la dislocation de familles entières, à la déscolarisation d’enfants issus de ces familles, à la privation brutale de leur unique source de revenus, à leur maintien dans un état de promiscuité ; cela sans qu’aucune mesure d’accompagnement économique et social n’ait été prise pour éviter ce drame humain.

Le droit au logement est un droit fondamental reconnu par la Constitution. Sa garantie constitue un véritable devoir de solidarité pour l’ensemble de la Nation. Ainsi, afin de soutenir et accompagner les familles en situation de détresse humanitaire, le Parti a effectué un travail d’identification des besoins les plus urgents et examiné les réponses les plus adaptées à court et moyen terme.

La Direction Nationale de l’Union des Forces démocratiques de Guinée (UFDG), se tient de façon inconditionnelle aux côtés des familles en souffrance et mobilisera toutes les ressources humaines et matérielles afin de les mettre à la disposition des autorités communales dont la diligence et la réactivité sont à saluer et à encourager.

La Direction Nationale de l’UFDG lance donc un appel à contributions à toutes les bonnes volontés, aux citoyennes et citoyens guinéens, aux militants et sympathisants du Parti, à toutes les structures du Parti, aux Fédérations intérieures et extérieures, et les invite à se mobiliser massivement afin de permettre aux familles sinistrées de retrouver une vie familiale normale et décente.

Conakry, le 1er Mars 2019,

LA DIRECTION NATIONALE