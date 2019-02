Un "passager mystère" parvient à passer la sécurité avec une ceinture explosive

Un passager mystère est parvenu le 1er octobre dernier à passer les contrôles de sécurité de Brussels Airport avec une ceinture d'explosifs factice, révèle jeudi Het Laatste Nieuws. Ces contrôles sont sous la responsabilité de la société G4S qui occupe environ 900 personnes à l'aéroport de Zaventem.

"La ceinture était crédible, avec des fils, un détonateur et une substance ayant la même intensité que de vrais explosifs", commente le passager mystère de manière anonyme dans le quotidien. "Lorsque j'ai été fouillé, je me suis fait passer pour un passager étranger qui ne parlait pas le néerlandais.

L'individu a prétendu qu'il portait un équipement en lien avec son mal de dos. "A ma grande surprise, j'ai été autorisé à poursuivre ma route."

"J'ai pu passer avec un couteau sans me faire remarquer"

Et ce n'est pas tout. "Le même jour, j'ai pu contourner par deux fois la sécurité avec un faux badge du personnel et j'ai pu passer avec un couteau sans me faire remarquer", dit encore le passager mystère.

