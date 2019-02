Idrissa Seck: "Macky Sall a confisqué le vote des sénégalais..."

Après l'annonce de la victoire de Macky Sall au Sénégal, comment ont réagit ses adversaires réunis autour d'Idrissa Seck?Sans surprise, ils ont dénoncent la "confiscation du vote des sénégalais" par Macky Sall. Dans un communiqué conjoint, Idrissa Seck, Ousmen Sonko, Issa Sall et Madické Niang félicitent également le peuple sénégalais qui a voté dans le calme et la paix...

Communiqué Conjoint des quatre candidats de l'opposition

aujourd’hui, la commission nationale de recensement des votes vient de publier des résultats qui reflètent parfaitement la commande du candidat sortant. Nous rejetons fermement et sans aucune réserve ces résultats. Nous ne ferons aucun recours devant le Conseil constitutionnel.

Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté du peuple sénégalais et sera seul à assumer les conséquences face au peuple et face à l’histoire. Force est de constater que le candidat sortant a confisqué la volonté souveraine du peuple et sera seul à en assumer les conséquences face au peuple et face à l’histoire.

Nous exprimons toute notre gratitude et nos félicitations au peuple sénégalais qui a massivement exprimé son désir de changement dans la maturité, le calme et la paix.

