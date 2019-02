Exclusif : un proche du Président Alpha Condé récadre le Colonel Diaby…

CONAKRY- Le Colonel Aboubacar Sidiki Diaby a-t-il menti à propos de ses prétendus liens avec le Président Alpha Condé ? Oui, estime un proche du Chef de l’Etat guinéen qui a joint un journaliste de notre rédaction après la publication de l’interview du Colonel Aboubacar Sidiki Diaby.

Selon cette source, le Colonel Diaby a « raconté de nombreuses contrevérités » dans l’interview qu’il nous a accordée.

« Il raconte sa vie ; Le Colonel Diaby fait partie de ceux qui avaient trahi le parti (Rassemblement du Peuple de Guinée, Ndlr) à un moment. Ce qui avait d’ailleurs causé sa séparation avec le Président Alpha Condé », a confié notre interlocuteur.

Ce proche collaborateur du Chef de l’Etat avec qui nous avons échangé rappelle également que le le chef de file du COMUNA (Collectif Militant pour l’Unité Nationale) et le leader du RPG à l’époque, Alpha Condé, ne menaient pas le même type de lutte. Le leader historique du Rassemblement du Peuple de Guinée a toujours prôné la paix et la lutte démocratique, tandis que le COMUNA préconisait une lutte armée pour chasser le Général Lansana Conté du pouvoir, précise notre interlocuteur.

Au sein du RPG Arc-en-ciel, le Colonel Aboubacar Sidiki Diaby pourrait être bientôt persona non grata à cause dit-on de ses « révélations mensongères » sur l’histoire du parti et de son leader historique, le Président Alpha Condé.

A suivre…

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com