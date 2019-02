RPG Arc-en-ciel : Mohamed N’Faly Chérif élu Secrétaire Général de la section de Bonfi…

CONAKRY- Le parti au pouvoir en Guinée continue sa restructuration à la base. Ce mardi 26 février 2019, la section RPG Arc-en-ciel de Bonfi a élu un nouveau bureau.

Cette nouvelle équipe est désormais dirigée par Mohamed N’Faly Chérif. Il est le nouveau Secrétaire Général de la section RPG Arc-en-ciel de Bonfi.

Connu pour son engagement en faveur des idéaux du Président Alpha Condé, le nouveau Secrétaire Général a remercié l’ensemble des militants du RPG Arc-en-ciel de Bonfi qui ont porté leur choix sur lui.

« Aujourd’hui, le Bureau de la section RPG Arc-en-ciel de Bonfi a été installé officiellement, et les responsables et militants m’ont choisi comme Secrétaire Général. Je remercie tous ceux qui m’ont soutenu pour me hisser à ce niveau et prie le Tout puissant Allah de me donner la force et la santé qui me permettront de mériter la confiance placée en ma modeste personne », a lancé Mohamed N’Faly Chérif plus connu sous le sobriquet « Kankanais ».

Africaguinee.com