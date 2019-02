Kaporo-rails : Alpha Condé donne des instructions à Ibrahima Kourouma… (Exclusif)

CONAKRY- La décision du Président Alpha Condé était attendue ! Resté silencieux depuis le début des opérations de déguerpissement à Kaporo-rails, le Chef de l’Etat guinéen vient de donner des instructions à son Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire.

Selon nos informations, le Président Alpha Condé a demandé à son Ministre Ibrahima Kourouma de ne point détruire les constructions qui n’étaient pas prévues dans le programme d’indemnisation des populations de cette localité située dans la commune de Ratoma.

« Je pense qu’il y a eu une confusion à ce niveau. Il était prévu que ça soit ceux qui avaient déjà été déguerpis et dédommagés, et qui sont revenus à nouveau, qui devaient être délogés. Il s’agissait essentiellement des gens qui sont venus occuper des terrains vides et qui y ont installés des conteneurs, qui y ont érigé des garages, et autres. Les misons dont les propriétaires n’avaient pas été pris en compte dans le programme de dédommagement ne devaient pas faire partie », a confié en exclusivité à Africaguinee.com une source gouvernementale.

Au Ministère de la Ville et de l’Aménagement du Territoire, Dr Ibrahima Kourouma a convoqué une réunion d’urgence à son Département. Sur les lieux, la tension était palpable. Dr Ibrahima Kourouma se refuse tout commentaire sur le sujet pour le moment.

« Le Président a appelé le Ministre Ibrahima Kourouma pour lui demander de ne pas aller au delà du programme initial qui était prévu », note notre source gouvernementale.

A Kaporo-rails c’est la désolation et la tristesse. Ce quartier est devenu une vaste étendue de ruines après le passage de bulldozers du Ministère de l’Aménagement du Territoire. Plusieurs familles sont actuellement sans aucun abri.

Cette décision du Gouvernement guinéen a été vivement critiquée au sein de l’opinion.

Nous y reviendrons !

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com