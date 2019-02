GAC réceptionne son dernier équipement majeur avant le début de ses opérations

Kamsar, le 27 février 2019--- Guinea Alumina Corporation (GAC) a annoncé aujourd'hui avoir reçu sa dernière pièce d’équipement majeur avant le démarrage de ses activités. Il s’agit du chargeur de barges qui sera utilisé pour charger la bauxite sur les barges autopropulsées.

Le chargeur de barges qui a une hauteur équivalente à un immeuble de quatre étages a été fabriqué sur mesure en Inde par Thysenkrupp AG, un conglomérat multinational Allemand spécialisé en génie industriel et en production d'acier. Il a été acheminé par voie maritime directement au port de GAC à Kamsar, et il sera assemblé et fixé à son point de pivot situé sur le quai portuaire de la société.

Avec une capacité de 5 000 tonnes par heure, l’équipe des Opérations de GAC estime qu’il faudra environ quatre heures pour charger chacune des quatre barges autopropulsées qui arboreront le drapeau de GAC.

Paulo Castellari, Président-Directeur Général de GAC, a déclaré : « C’est la dernière grande pièce d’équipement qui est livrée, et ceci est une indication claire que la phase de construction de notre projet tire à sa fin. Nous débuterons bientôt nos opérations d’exploitation et d’exportation à grande échelle, et c’est quelque chose que nos différentes parties prenantes attendent depuis longtemps. Nous sommes confiants que GAC contribuera à réaliser l’ambition de la Guinée de devenir le premier producteur mondial de bauxite de manière sûre et responsable. »

À propos de GAC

Guinea Alumina Corporation S.A. (GAC) est une filiale à part entière de la société Emirates Global Aluminium, une des plus grandes sociétés productrices d'aluminium au monde.

EGA appartient à parts égales à Mubadala Investment Company d’Abou Dhabi et à Investment Corporation of Dubai. Elle exploite des alumineries à Dubaï et à Abu Dhabi et a produit 2,6 millions de tonnes d'aluminium en 2017. Grâce à la production d'EGA, les Émirats arabes unis sont le cinquième plus grand pays producteur d’aluminium au monde.