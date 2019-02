Conakry Ville Propre: important communiqué de la commission d'organisation...

Conakry le 26 Février 2019 - Il est porté à la connaissance de la population de la capitale que la Journée de participation citoyenne aux travaux d’assainissement de la ville de Conakry dénommée « Conakry Ville Propre » aura lieu ce Samedi 02 Mars 2019 de 6h à 11h.

Les Membres du Gouvernement, les Institutions Républicaines, les leaders religieux, les organisations de la Société Civile et tous les citoyens de la Ville sont conviés à prendre part à ces travaux dans leurs communes et quartiers respectifs.

Par ailleurs, le Gouvernement informe l’ensemble des habitants de Conakry et particulièrement aux automobilistes et motocyclistes, de l’interruption de la circulation et du stationnement sur la chaussée de 6h à 11h, exceptés ceux qui disposent d’une autorisation spéciale.

Les Responsables des Communes et Quartiers sont invités à prendre des dispositions nécessaires pour une participation massive de la population.

Le Gouvernement encourage la population à participer vivement à ces opérations d’assainissement afin de rendre notre environnement propre.

La commission d’organisation