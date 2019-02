Conakry : arrivée ce mercredi des dépouilles des trois soldats guinéens tués au Mali…

Le ministère de la Défense nationale informe le peuple de Guinée que les dépouilles des trois soldats guinéens de la MINUSMA tués le 22 février dernier au Mali, arriveront par vol spécial à Conakry ce mercredi 27 février 2019 à 14h.

Le ministère de la Défense nationale et l’État-major général des armées présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au chef des Armées ainsi qu’à l’ensemble des Forces de défense et de sécurité.

La cérémonie funèbre, sous la supervision du chef d’État-major adjoint de l’Armée de terre, sera organisée le vendredi 1er mars 2019 à 10h, à la Base aérienne principale de Conakry.

Ministère de la Défense Nationale