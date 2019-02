Affaire Kaporo rails : Pourquoi ce "silence" de Cellou Dalein ?

CONAKRY-Qui pour défendre les habitants de Kaporo-rails ? Livrés à leur triste sort depuis le début des casses de leurs maisons d’habitations, les occupants de cette zone de la banlieue de Conakry sont dans le « qui-vive ».

Dans les rangs de l’opposition, les leaders gardent encore un silence assourdissant. Cellou Dalein Diallo, le chef de file de l’opposition n’a pas pris la parole par rapport à l’affaire Kaporo qui vire presqu’au drame humanitaire.

Pourquoi ce silence ? Une source proche de l’opposant nous a confié qu’il est hors du pays. « Cellou Dalein n’est pas là. Hier il est arrivé le matin pour repartir le soir. Mais nous avons exprimé la position du parti par rapport à ce qui se passe à Kaporo rails. Nous sommes indignés. Certes nous acceptons le principe que s’il y a un domaine réservé de l’Etat, il a le plein droit de le récupérer lorsqu’il y a des besoins d’utilité publique. Mais que cela se fasse dans les règles de l’art. Là en l’occurrence, il faut reconnaître que l’Etat a failli parce qu’il a le devoir de protéger ses zones réservées (…) Les citoyens ne sont pas venus comme ça occuper les lieux. Ils ont acheté, l’Etat a laissé les gens s’installer en leur donnant des titres fonciers, des permis de construction. La plus part des documents qui existent aujourd’hui avec ces occupants sont signés par Thierno Ousmane Diallo, (actuel ministre d’Etat en charge du tourisme et de l’hôtellerie) qui était à l’époque chef de quartier. Si l’Etat a laissé les gens s’installer, ce sont des citoyens guinéens dont les droits doivent être respectés. Donc, avant de les déguerpir, il faut d’abord les sensibiliser, les dédommager, on trouve un endroit où les recaser. C’est après tout ça qu’on envoi les Bulldozers pour entrer en action. Mais ça n’a pas été le cas. Parce qu’il y a une certaine haine. On vient casse tout sans aucune mesure d’accompagnement. On laisse les gens dormir dans la rue (…) Nous condamnons la brutalité par laquelle on déloge les gens », dénonce Alpha Boubacar Bah, un membre de l’entourage de Cellou Dalein Diallo.

