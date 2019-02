Témoignage choc de Hassata Dem : "des gendarmes ont confisqué nos maisons pendant 15 ans…"

CONAKRY-Hassata Dem est l’une des nombreuses victimes du déguerpissement en cours au quartier Kaporo-rails, dans la commune de Ratoma. Cette dame que nous avons interrogée raconte le calvaire vécu par sa famille pendant plus de 15 ans. Selon elle, la gendarmerie située non loin de la RTG a confisqué de force deux de leurs concessions qui totalisent 15 chambres. Le commandant de ladite gendarmerie a mis les annexes en location. Les occupants paient à la fin de chaque mois le prix du loyer au commandant de la gendarmerie. Son témoignage est bouleversant.

« Depuis le déguerpissement au temps de Lansana Conté nous nous sommes là. Ils n’avaient pas touché à nos maisons. Mais des gendarmes ont saisi deux de nos maisons et ils ont habité dedans. Mais vers la fin, ces gendarmes sont sortis et ils ont mis nos deux maisons en location. Les locataires les payent à la fin de chaque mois alors que mon papa est là. Ils nous avaient laissé cette maison de trois chambres. Ce qui est plus grave encore à chaque année ces gendarmes viennent nous dire de quitter ici, c’est pour eux. Mais mon papa et ma maman se sont battus, finalement ils nous ont laissé tranquille. Ça fait 15 ans depuis que ces gendarmes ont pris nos deux maisons et ils les ont mis en location pour eux-mêmes et jusqu’aujourd’hui encore cela continue. Tous les locateurs qui ont habité dans ces maisons quand on leur demande qui vous a logé ici, ils nous disent que c’est le commandant de la gendarmerie. Hier (dimanche 24 février 2019) les locataires sont sortis. Ils voulaient prendre nos portes et les fenêtres pour partir avec, mais on s’est opposé (…). Maintenant nous sommes là on attend parce qu’on n’a pas où aller », soupire-t-elle.

A suivre…

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com