Nigeria: l'opposition demande l'arrêt du comptage des résultats

Le principal parti d'opposition du Nigeria a demandé ce soir l'arrêt immédiat du comptage des résultats, alors qu'ils continuaient à être annoncés Etat par Etat par la Commission électorale indépendante (INEC) et indiquaient une avance pour le président sortant, Muhammadu Buhari.



"Nous, le Parti populaire démocratique (PDP) demandons l'arrêt immédiat du comptage des résultats (...) et demandons aux Nigérians de ne pas tenir compte des résultats annoncés par l'INEC", a déclaré Tanimu Turaki, l'un des porte-parole du PDP lors d'un point de presse, dénonçant des fraudes du parti au pouvoir. "Nous avons des preuves que les lecteurs électroniques de cartes électorales ont été manipulés pour bénéficier au Congrès de progressistes (APC)", a-t-il dénoncé.

Selon le PDP, le nombre de voix remportées par Muhammadu Buhari dépassaient le nombre d'électeurs enregistrés dans l'Etat de Yobe (nord-est), où le président sortant remporte près de 90% des voix. Dans l'Etat de Zamfara, en proie aux violences de groupes armés qui sèment la terreur à travers la région et dont les résultats n'ont toujours pas été officiellement annoncés, Tanimu Turaki affirme qu'il "n'y a pas eu de vote dans tout l'Etat". Il assure également que près de 200.000 voix ont été "retirées injustement et illégalement des comptages" dans les Etats de Nasarawa, Kogi, Plateau et dans la capitale fédérale d'Abuja.

Le président Buhari était en bonne voie d'être réélu à la tête de la première économie d'Afrique, alors que les résultats sont annoncés Etat par Etat, parti par parti, depuis hier et devraient être annoncés officiellement dans la nuit ou demain. Avec une vingtaine d'Etats déjà annoncés, le président sortant, âgé de 76 ans, remportait ce soir 54% des voix contre 42% pour son principal rival, l'ancien vice-président Atiku Abubakar, 72 ans, du PDP, soit une avance de près de 1,8 million de voix. Les Etats du Sud, traditionnellement fidèles au PDP, n'avaient toutefois pas tous été annoncés.

Dès cet après-midi, l'opposition avait dénoncé une "manipulation" des résultats par le parti de Muhammadu Buhari afin de se maintenir au pouvoir et elle pourrait contester en justice les résultats officiels. Après un report d'une semaine annoncé à la dernière minute en raison d'énormes défis logistiques dans le pays le plus peuplé d'Afrique (190 millions d'habitants), les Nigérians ont voté samedi pour choisir un nouveau président, mais aussi leurs députés et sénateurs.

AFP