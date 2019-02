Energie : Signature du contrat commercial du Projet d’aménagement hydroélectrique de Koukoutamba

Le Haut-commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du Sénégal, M. Hamed Diane Séméga, et la société chinoise Sinohydro corporated, vont procéder à la signature du contrat commercial pour la réalisation du projet d’aménagement hydroélectrique de Koukoutamba.

La cérémonie se déroulera mardi 26 février 2019 à 15h, à l’Hôtel Kaloum de Conakry, en présence de M. Cheik Taliby Sylla, Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique de la République de Guinée, Président en exercice du Conseil des ministres de l’OMVS.

L’aménagement hydroélectrique de Koukoutamba est prévu en territoire guinéen sur le Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal, à environ 570 km au nord-est de la capitale Conakry. Il se compose principalement du barrage, de lignes HT de transport d’énergie, d’une route d’accès de 150 Km et de la cité du Maître de l’ouvrage.

Koukoutamba va ainsi constituer le quatrième et plus grand aménagement hydroélectrique réalisé par l’OMVS, après ceux de Manantali (2002), de Félou (2013), et Gouina (en cours de construction).

La réalisation du programme d’infrastructures de l’OMVS rendra disponible 67% de la puissance hydroélectrique totale du bassin, estimée à 2.000 MW. Elle permettra aux Etats membres de faire une économie annuelle d’environ 240 milliards de francs Cfa sur leurs factures d’importation pétrolière.

Pour rappel, l’OMVS participe activement à l’approvisionnement des Etats membres en énergie en vendant de l’électricité aux différentes sociétés nationales en charge de l’électricité. En l’état actuel, 260 MW sont produits par les centrales de Manantali et de Félou et acheminés par le Réseau Interconnecté de Manantali (RIMA).

Contacts :

M. Soufiana Dabo, Coordonnateur de la cellule nationale OMVS de Guinée. tel: +224 660 20 20 86. courriel: soufidabo@yahoo.fr

Mme Amayelle Ka Ndiaye, Chef de la Cellule Communication, Haut Commissariat de l’OMVS, tel: +221 77 040 36 88; amayelle.ka@omvs.org