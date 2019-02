Sidya Touré : « Il n’est pas exclu un jour qu’on soit avec l’opposition républicaine… »

CONAKRY-Que visent Sidya Touré et ses alliés ? A peine lancé, leur mouvement politique dénommé Convergence de l’Opposition Démocratique (COD) qui dit s’inscrire dans le cadre de l’ouverture et du rassemblement a tendu la main aux autres partis politiques de l’opposition.

« Nous invitons tous les partis politique de l’opposition à mener ensemble ce grand mouvement dénommé convergence de l’opposition démocratique », a lancé Dr Ousmane Kaba porte-parole du mouvement.

Le leader du PADES a indiqué la COD ambitionne de « rassembler un maximum de partis et mouvements politiques en vue de promouvoir le changement démocratique, le progrès économique, la justice sociale et la lutte contre l’impunité dans la paix et l’unité », a-t-il déclaré.

Interrogé par Africaguinee.com, Sidya Touré l’un des ténors de ce front politique a avoué qu’il y a certes une division au sein de l’opposition. Mais, a-t-il averti, il n’est pas exclu de se retrouver avec l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo. « Nous sommes en train d’approfondir la réflexion sur les questions de la démocratie dans notre pays. Peut-être qu’un jour, on se retrouvera avec l’opposition républicaine », a nuancé le leader de l’UFR.

La démarche démocratique en cours dans notre pays est dans une impasse, martèle Bah Oury, qui pense qu’il faut corriger cela. D’où, selon lui, la volonté de la COD d’envisager les choses autrement, de renforcer la dynamique de concertation, de réflexion et de prise en compte des intérêts fondamentaux de la Guinée.

« Les compétitions politiques sont tout à fait normales, mais cela suppose qu’il y ait un socle minimum partagé par tous, à savoir : la stabilité de notre pays, une dynamique de solidarité entre tous les acteurs pour que la paix puisse régner, la démocratie puisse se renforcer, que nous parvenions ensemble à résoudre les grands défis qui assaillent nos populations », martèle le leader du Renouveau.

Cellou Dalein Diallo n’a pas encore réagi à cette « main tendue ».

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112