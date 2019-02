CONAKRY- Alors que le contentieux électoral n’est pas encore terminé, le Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation vient d’annoncer une décision qui risque d’irriter encore l’opposition.

A l’origine de ce conflit en perspective, une annonce du Général Bouréma Condé concernant l’installation des conseils de quartier. A l’occasion des états-généraux axés sur la décentralisation et le développement local, tenus la semaine dernière sous la présidence du Pr Alpha Condé, le Général Bouréma Condé aurait déclaré que le Gouvernement ne serait pas disposé à procéder à la mise en place immédiate des conseils de quartiers et de districts.

Selon nos informations, le Ministre de l’administration du territoire aurait demandé aux maires de travailler avec les responsables locaux qu’ils ont trouvés sur place.

« Répondant à une question d’un élu lors des états-généraux, on l’a entendu dire qu’on a fait plus d’un an pour la mise en place des exécutifs communaux et ruraux. Donc, pour les quartiers il faut les laisser comme tel et de travailler avec ceux qu’ils ont trouvé en place », a confié à Africaguinee.com une source généralement bien informée.

Nous avons vainement tenté de joindre le ministre Condé pour recouper cette information. Il faut noter que le Gouvernement n’a annoncé aucun calendrier pour la mise en place de chefs de quartiers.

Le mode de désignation des chefs de quartiers et district a longtemps divisé la classe politique guinéenne. Mais l’adoption du nouveau code électoral a clos les débats malgré la controverse. Cette loi prévoit que 15 jours après l’installation du maire, chaque liste désignera le nombre de conseillers au prorata de ses résultats obtenus élections communales. La liste arrivée en tête désignera le chef de quartier. Mais cette disposition n’a pas été respectée.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112