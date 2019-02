Abdelaziz Bouteflika va passer des «examens médicaux périodiques» à Genève

Candidat à sa succession en avril prochain à 81 ans, le chef d'Etat algérien va subir des examens médicaux lors d'un court séjour à Génève .

A la surprise générale, Abdelaziz Bouteflika, le président de l’Algérie avait annoncé sa candidature à sa propre succession le 10 février dernier. A 81 ans et victime d’un AVC en 2013, le chef de l’Etat algérien a surpris son monde.

Dimanche, il va se rendre à Genève pour y « effectuer ses contrôles médicaux périodiques », a annoncé jeudi soir la présidence algérienne. Au pouvoir depuis 1999, le président Bouteflika se rend régulièrement à l’étranger pour des « contrôles médicaux périodiques », depuis 2013 et son AVC qui l’a cloué dans un fauteuil roulant où il avait été hospitalisé 80 jours à Paris. Suivirent plusieurs séjours médicaux à Genève et aussi à Grenoble.

Mobilité et élocution réduites

Cet accident vasculaire cérébral a affecté sa mobilité et son élocution. Ses apparitions publiques sont rares – la dernière remonte au 1er novembre dernier – et il ne s’exprime plus en public, suscitant de constantes spéculations sur son état de santé en Algérie. « Bien sûr, je n’ai plus les mêmes forces physiques qu’avant (…) mais la volonté inébranlable de servir la Patrie ne m’a jamais quittée et elle me permet de transcender les contraintes liées aux ennuis de santé », avait-il écrit dans sa lettre de candidature le 10 février.

Plusieurs rassemblements d’ampleur diverses contre ce cinquième mandat ont eu lieu le week-end dernier en Algérie et des appels à manifester vendredi à travers le pays ont été lancés ces derniers jours sur les réseaux sociaux, sans pour l’heure que le mouvement apparaisse réellement structuré. Adbelaziz Bouteflika a été constamment réélu depuis 2004 avec plus de 80 % des voix au 1er tour.

AFP