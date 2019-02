CONAKRY- Mohamed Barry, gestionnaire du célèbre restaurant Modibo est-il victime d’abus d’autorité de la part des services spéciaux dirigés par le Colonel Thieboro Camara ? Alors que les spéculations vont bon train autour de cette affaire, de nouvelles révélations viennent d’apparaître. Enquête !

Mohamed Barry dit Modibo au cœur de cette polémique est actuellement en prison. Le tribunal de Kaloum qui s’est saisi du dossier poursuit son enquête. Peu de gens acceptent de parler de cette affaire. La douane, les responsables communales de Kaloum, l’office nationale contrôle de qualité, chacun se dédouane, rejetant la responsabilité au service vétérinaire du ministère de l’élevage.

Du côté du service vétérinaire du Ministère de l’Elevage, les responsables rassurent avoir contrôlé la viande il y a près d’un mois. Notre source rassure que M. Barry « Modibo » n’a pas revendu cette viande à la population.

«Cette viande est arrivée au port dans un conteneur il y a près de 4 mois. Il a fait trois mois au froid au port à moins 18 degré. Mais celui qui a fait venir le conteneur n’a pas pu le dédouaner et payer les frais de branchement. Ce qui a fait que finalement la douane a saisi le conteneur avant de le sortir, le service vétérinaire a prélevé un échantillon et a vu que la viande était propre à la consommation. Maintenant, la douane l'a vendu aux enchères. C’est Monsieur Modibo qui aurait acheté le conteneur. Il est allé le mettre dans un dépôt qui était à lui. Là où il a mis il n’a pas pu respecter certains principes. A force de brancher et débrancher et les coupures de courant électrique, de congélation, décongélation, la viande se gâte très vite. A ce niveau, il y a eu la putréfaction de cette viande. Je crois qu’il ne l’a pas revendu à la population. C’est là-bas que la viande a été saisie par les services de Monsieur Tiegboro », a expliqué Dr Seny Maneh du service vétérinaire du Ministère de l’Elevage.

« Modibo n’a pas déclaré son entrepôt au service vétérinaire. Quand ils vont chez lui, ils ne montrent que les congélateurs dans son restaurant où ils mettent les poulets qu’ils vendent. Je pense que ce n’était pas tellement son job (…) Il n’est pas reconnu comme vendeur de viande. Quand le produit arrive de l’extérieur on procède à un contrôle physique et documentaire. C’est les règles internationales qui le veulent, il y a l’organisation mondiale de la santé animale qui établit toutes les normes en matière de commerce », poursuit Dr Maneh.

Du côté des services de douanes on dit ne pas être associé à de telles activités de vérification de la qualité de la viande.

« On n’est pas impliqué dans cette affaire. Nous sommes peut-être accusés. Tout ce qui concerne les produits alimentaires, il n’y a pas que le dédouanement qui compte, ce ne sont pas seulement les recettes qu’il faut voir, c’est la mission de protection de la population. Quand il s’agit d’une viande nous exigeons un certificat sanitaire. C’est obligatoire pour qu’on puisse libérer les produits alimentaires. Effectivement cette viande est arrivée du port, on a reçu des documents requis qui nous ont mis en confiance pour libérer le produit. Donc si après ils ont gardé le produit jusqu’à ce qu’il expire, cela ne relève pas de nous. Le certificat sanitaire est délivré par le service vétérinaire. Il y a un prélèvement et une analyse, après il nous le délivre », a déclaré cette source douanière qui a requis l’anonymat.

Les autorités communales de Kaloum disent qu’elles ne sont pas associées à la déclaration ni à l’incinération d’une quelconque viande. L’inspecteur au contrôle de qualité de la commune deKaloum dénonce le mauvais comportement de Mohamed Barry.

« On n’est pas informé ni de près ni de loin de l’existence d’une quantité de viande pourrie chez Modibo. Si la commune est informée, il y a tous les services qui sont représentés (…). Comment il peut dire que la commune est informée ? Quand nos inspecteurs rentrent dans le restaurant, Modibo ne montre que ces charwarmas et ces deux frigos pour le contrôle », a affirmé Richard Wilkinson.

Du côté de l’office national contrôle de qualité, le directeur général nous confie que depuis belle lurette le contrôle des produits animaux est effectué par le service vétérinaire du Département de l’Elevage.

« Depuis longtemps, c’est le service vétérinaire du ministère de l’élevage qui s’est toujours réclamé contrôleur des produits animaux. Ils se sont fait gérants de cela sinon l’office est national, mais comme ils disent que c’est eux, pour éviter un chevauchement avec les opérateurs économiques on les laisse », a indiqué Zakariah Traoré.

Au tribunal de Kaloum, une source bien informée nous a confié qu’effectivement, Monsieur Modibo est en prison et le dossier est géré par le procureur de Kaloum.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 14