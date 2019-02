Mines : Le Président du Conseil d’Administre de la SMB s’engage à accompagner l’ANIGEM

CONAKRY-Le Président du Conseil d’administration de la SMB, M. Fadi Wazni a pris part ce mercredi 20 février 2019 à la réunion de l’Association Nationale des Ingénieurs Géologues et des Mines (ANIGEM). L’objectif de cette rencontre était d’élire un nouveau bureau exécutif pour cette association.

L’ANIGEM aura pour mission de regrouper au sein d’une même organisation l’ensemble des ingénieurs géologues, des mines et les professionnels des domaines de connexes. L’ANIGEM sera également chargée d’assurer la reconnaissance officielle de l’existence de la profession des géologues et des mineurs par les autorités et autres entreprises publiques et privées de la Guinée. Au cours de cette cérémonie, Monsieur Fadi Wazni, le Président du Conseil d’Administration de la Société Minière de Boké, a pris l’engagement d’accompagner financièrement l’ANIGEM dans la formation des ingénieurs.

Après l’élection du nouveau bureau, son Président a expliqué que leur priorité sera de réunir toutes les professions affiliées à ce secteur tout en assurant la défense des intérêts des communautés locales.

« Notre priorité c’est d’abord de faire appel à tous les professionnels des mines et géologie, des professions affiliées, pour que nous nous retrouvions afin qu’on puisse parler d’une même voix. Nous allons également faire en sorte que la profession puisse se déclarer sur les grandes questions nationales, que ce soit soumis à notre association ou bien même que l’association s’autosaisisse des dossiers concernés. Nous allons établir des relations avec des organisations homologues sur le plan national, africain et international. Nous allons défendre l’intérêt des communautés parce qu’elles veulent un appui logistique, elles veulent aussi que leur environnement soit protégé. Nous allons veiller à ce que tous ces aspects soient pris en comptes », a expliqué Morciré Sylla tout en rappelant que le mandat de ces élus est de 4 ans renouvelable.

« Nous allons ouvrir des fenêtres pour les sociétés minières puisque la plupart d’entre elles travaillent avec des gens qui sont supposés appartenir à l’ANIGEM, c’est-à-dire que des géologues et des mineurs. Nous allons travailler en commun accord avec eux pour réaliser leurs projets également mais aussi faire en sorte que les objectifs de l’Etat puissent être atteints en terme de développement durable responsable », a aussi ajouté Morciré Sylla.

Pour sa part, M. Fadi Wazni, le Président du Conseil d’Administration de la SMB, a relevé dans son discours, les nombreuses potentialités dont dispose la Guinée.

« Il faut comprendre qu’aujourd’hui l’ensemble des ressources bauxitiques de l’Australie c’est autant que la CBG (Compagnie de Bauxite de Guinée), c’est environ 4 milliards de tonnes et ils exportent 80 millions de tonnes par an. Aujourd’hui même avec 100 millions de tonnes par an nous sommes capables de produire de la bauxite et de l’exporter pendant 250 ans. Donc nous nous pouvons avoir une croissance économique ininterrompue pendant 250 ans parce que nous avons cette matière première qui est abondante chez nous et qui est pour le moment très demandée. Ce sont des faits scientifiques réels », a expliqué Fadi Wazni avant de prendre l’engagement d’accompagner l’ANIGEM.

« Le consortium SMB Winning UMS prend l’engagement solennel que nous allons donner un appui financé permanant et contenu pour la formation de nos élites et nos ingénieurs. C’est une priorité parce qu’il est meilleur d’avoir des ingénieurs nationaux que des expatriés pour beaucoup de raisons », a-t-il promis.

Le représentant du ministre des mines et de la géologie à cette cérémonie a quant à lui lancé un appel à l’unité entre les nouveaux élus.

« J’invite les nouveaux élus de l’ANIGEM et tous les autres de la profession à plus de cohésion, d’unité dans l’action, d’entente pour mieux organiser et dynamiser la profession. Ceci permettrait à la corporation de s’insérer dans le tissu économique du pays. Le ministère des Mines et de la Géologie pour sa part avait besoin d’interlocuteurs légitimes, des représentants émanant des professions des mines, de la géologie et professions annexes, avec qui l’administration minière va échanger sur la question minière dans laquelle les nationaux doivent réellement s’insérer et prendre part », a lancé Abdoul Wahab Diakhaby.

Faut-il signaler que le nouveau bureau se compose comme suit: Morciré Sylla Président, Première vice-présidente Mme Nènè Ousmane Sow, 2èmevice-président Dr Fodé Diaby, premier secrétaire administratif, Moumini Sylla, 2èmesecrétaire administratif, Sayon Bérété, 3èmesecrétaire administratif, Camara Sarata. Première trésorière Anne Marie Sack,; deuxième trésorier, Arafan Cissé, 3èmetrésorier, djimbalane Mamadou, secrétaire à la formation, Thierno Sita Diallo, 2èmesecrétaire à la formation Dialllo Ibrahima, 3èmesecrétaire Diallo Kalidou. 1ersecrétaire général des affaires sociales et disciplines, Diallo Alpha, 2èmesecrétaire Mme Fatou Gaye, 3èmesecrétaire des affaires sociales Elhaj Lamarana Diallo. Premier secrétaire à l'information, Néné Moussa Maleya Camara, 2èmesecrétaire à l'information, Boubacar Soumah, 3èmesecrétaire à l'information Abdoulaye Konaté, secrétaire chargé des ressources humaines et de l'emploi, Namory Condé, 2èmesecrétaire des ressources humaines et emploi, Sekou Bérété, 3èmesecrétaire ressources humaines et emplois, Sylla Mamadouba.

