La BCRG annonce la mise en circulation de nouveaux billets de 10.000 GNF et 2.000 GNF

La Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) a l’agréable plaisir de porter à la connaissance du public qu’elle a mis en circulation à compter du vendredi 1er mars 2019 de nouveaux billets de 10.000 GNF et 2.000 GNF.

Le nouveau billet de deux mille (2.000) francs guinéens complètera la séquence 2 de notre famille de billets et nous rapprochera davantage des standards internationaux. Il sera également mis en circulation une nouvelle évolution du billet de GNF 10.000 redimensionné et modernisé selon le design des billets de la série 2015.

Aspect et thématique

Le design, les motifs et la textures des billets, comme les précédents, mettent en avant la modernité et l’ouverture de la Guinée vers l’extérieur. Ces billets mettent en exergue la richesse environnementale de notre pays avec le massif du mont Nimba sur le verso du 2.000 francs guinéens et un champ rizicole dans les plaines du Niger qui jouxte la dame du mont Loura sur le verso du 10.000 francs guinéens.

Le recto du billet de 2.000 porte le portrait d’un homme regardant l’avenir avec assurance et prêt à relever les défis de notre émergence économique.

Sécurité

Ces nouveaux billets de 10.000 et 2.000 francs guinéens comportent des signes de sécurité améliorés, modernes, visibles et non visibles qui les protègent de la contrefaçon.

Informations complémentaires

Les anciens billets de GNF 10.000 de la série 2012 conservent leur cours légal et leur pouvoir libératoire. Ils continueront à circuler concomitamment avec les billets de la série 2018 jusqu’à leur retrait total de la circulation.

Conakry, le 14 février 2019

La Banque Centrale