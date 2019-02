La Russie va déployer des missiles capables d'atteindre l'Europe et les Etats-Unis

En chute dans les sondages, Vladimir Poutine a assuré mercredi vouloir améliorer la qualité de vie de ses compatriotes mais s'est aussi montré prêt à déployer les nouvelles armes de la Russie contre les pays occidentaux.

Moins d'un an après avoir été réélu pour un quatrième mandat avec un score sans précédent en près de 20 ans de pouvoir, le président russe voit sa cote de confiance dégringoler à ses plus bas niveaux depuis l'annexion de la Crimée en 2014, sous l'effet d'un très impopulaire relèvement de l'âge de la retraite et d'une hausse de la TVA au 1er janvier.

L'avertissement de Poutine

Après avoir assuré au début de son discours annuel au Parlement vouloir se concentrer sur la situation économique et sociale et détaillé les aides aux familles nombreuses ou la situation des hôpitaux et des écoles, il s'est lancé, comme l'an dernier, dans une tirade très menaçante envers les Etats-Unis et en réponse au déploiement de nouveaux systèmes d'armement américains en Europe.

Missiles américains

"La Russie n'a pas l'intention de déployer la première de tels missiles en Europe. S'ils sont déployés et livrés sur le continent européen, cela envenimera gravement la situation et créera de graves menaces pour la Russie", a déclaré le président russe, relevant que certains de ces engins pouvaient atteindre "Moscou en 10-12 minutes".

Réciprocité russe

"Je vais le dire clairement et ouvertement: la Russie sera contrainte de déployer des armements qui pourront être utilisés non seulement contre les territoires d'où peut provenir une menace directe, mais aussi contre les territoires où se trouvent les centres de décision d'usage de missiles nous menaçant", a-t-il poursuivi.

Accusations mutuelles

Washington a suspendu sa participation au traité INF interdisant les missiles sol-sol d'une portée de 500 à 5.500 km, accusant la Russie d'enfreindre les dispositions de ce document signé en 1987. En retour, Moscou a fait de même et, sauf coup de théâtre, le traité deviendra caduc en août. Vladimir Poutine a accusé les Etats-Unis d'utiliser des "accusation imaginaires envers la Russie pour motiver leur sortie unilatérale", avertissant que la Russie était "prête aux négociations", mais ne comptait pas "frapper à une porte close". Il a appelé les Américains à "calculer la portée et la vitesse de nouveaux armements à venir" avant de "prendre leurs décisions susceptibles de créer de nouvelles menaces sérieuses".

Nouvelles armes russes

Le président russe a longuement exposé les progrès dans la mise au point des nouvelles armes - missiles "invincibles" et "hypersoniques" ou nouveau sous-marin nucléaire - présentées en détail l'an dernier dans son discours au Parlement, deux semaines avant d'être réélu avec 76% des voix.

Source: Belga