Ansoumane Camara dit Baffoé est-il contre Cellou Dalein Diallo?

CONAKRY- Mis à l'indexe plusieurs fois par Cellou Dalein Diallo, le contrôleur général Ansoumane Camara dit "Baffoe" est-il contre le chef de file de l'opposition?

Après l'incident qui a touché le véhicule de Cellou Dalein Diallo ce weekend à Conakry, le Directeur de la police nationale a nié toutes mauvaises intentions à l'encontre du leader de l'Union des forces démocratiques de guinée (UFDG).

Selon Baffoé, le devoir de tout officier de maintien d'ordre est d'assurer la sécurité de tous y compris celle de Cellou Dalein Diallo.

Après un long séjour à l'étranger, Cellou Dalein Diallo est rentré samedi à Conakry où une foule de militants et sympathisants de son parti l'attendait. Plusieurs blessés ont été enregistrés lors d'affrontements entre forces de l'ordre et les militants de l'UFDG qui accompagnaient leur leader à son domicile à Dixinn. Pour l'ancien premier ministre dont le véhicule a été endommagé, cette "attaque" vise sa propre personne et se dit prêt à "sacrifier sa vie pour la démocratie" dans le pays.

Il a d'ailleurs déposé une plainte au niveau du tribunal de dixinn pour dénoncer "les policiers qui ont tenté de l'assassiner" en attaquant son véhicule.

En octobre dernier, Cellou Dalein Diallo avait dénoncé une "attaque par balle" contre son véhicule lors d'une manifestation à Conakry. A ce jour, aucune information n'a été fournie suite à l'enquête ouverte par la justice guinéenne.

A suivre...

Africaguinee.com