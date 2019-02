Cette annonce d'Aboubacar Sylla qui "révolutionnera" le transport à Conakry...

CONAKRY-Comment résoudre le problème de transport à Conakry ? Le ministre des transports a peut-être trouvé la solution.

Aboubacar Sylla vient d’annoncer la mise en service de "bateaux-bus" dans la capitale Conakry, dès le mois de décembre prochain.

« Nous avons signé un contrat pour le transport maritime. Ce contrat va nous permettre d’avoir des bateaux bus. Sept gares maritimes vont être aménagées. C’est un contrat signé en BOT ‘’build operate transfer’’ pour lequel l’Etat se contente tout simplement de s’assurer que les normes et les standards sont respectés, de s’assurer que les tarifs pratiqués sont supportables par la population. Le premier doit commencer à circuler à partir du mois de décembre de cette année », annonce M. Sylla.

Entre temps, a-t-il dit, des gares maritimes seront construites aussi bien sur la corniche nord que sur la corniche sud.

« En même temps seize navires de transports de personnes seront importés. Nous avons signé ce contrat BOT avec une entreprise ivoirienne qui exploite la société de transport lagunaire d’Abidjan », a annoncé le ministre d’Etat aux transports.

Aboubacar Sylla, réitère sa volonté de poursuivre et d’amplifier les réformes en vue de garantir à tous les usagers les meilleures conditions de sécurité, de sureté, de fluidité et de confort dans tous les moyens de mobilité des personnes et des biens.

A suivre...

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13