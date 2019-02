Bah Oury : « le procureur de Dixinn ne fait pas son travail… »

CONAKRY-Bah Oury, actuel animateur du Mouvement « Le Renouveau » interpelle de nouveau la Justice. S’il s’abstient de tout commentaire sur les incidents survenus ce week-end lors du retour mouvementé de Cellou Dalein Diallo, l’ancien ministre de la réconciliation invite la justice à faire la lumière sur l’attaque présumée du 23 octobre.

« Il y a une commission d’enquête qui a été mise en place par rapport à l’affaire dont il avait accusé le Président de la République de vouloir attenter à sa vie. Dans un Etat de Droit, il faut que des rapports de police et les (rapports) des enquêtes soient publiés. Mais depuis lors, c’est le silence radio de part et d’autre. Lorsqu’on dit certaines choses, il faut que la justice fasse son travail », enjoint Bah Oury, interrogé par Africaguinee.com.

Le 23 octobre dernier, le véhicule de commandement de Cellou Dalein Diallo a été la cible d’un tir (dont on ignore la nature) qui a perforé le pare-brise d’avant. L’opposant a accusé le président Alpha Condé de tentative d’assassinat. Quatre mois après, le même scenario se répète dans des circonstances confuses. Pour Bah Oury, la justice doit faire correctement son travail surtout lorsque des vies sont en jeu.

« Accuser le magistrat le plus élevé dans un pays de vouloir attenter à la vie d’un chef de file de l’opposition et que les rapports ne sortent pas, que les enquêtes ne soient pas diligentées, je pense qu’il y a une certaine volonté de ne pas faire ressortir la lumière sur des agissements des uns et des autres. Dans un pays de Droit, il faut que la vérité soit dite et que la transparence soit mise en avant. Parce que ce pays en a assez d’être toujours en butte d’une certaine forme d’agitations stériles qui ne font que créer une psychose qui dénature et détériore l’image de notre pays tant à l’interne qu’à l’externe. Tous les responsables sont tenus d’être exemplaires en tout point de vue », a lancé Bah Oury, qui dénonce l’inaction de la justice, notamment des parquets dont celui de Dixinn.

« Je pense que la justice dans ce pays devrait faire correctement son travail surtout lorsque la vie des citoyens sont en jeu et surtout lorsque la sécurité nationale est mise en cause. De ce point de vue, le procureur de Dixinn (je pèse mes mots) ne fait pas son travail », a soutenu l’opposant.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

