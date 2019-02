Santé et Recherche : La compagnie RUSAL apporte un nouvel appui à la Guinée…

CONAKRY-Dans le souci d’apporter des solutions à la problématique liée à la recherche et au diagnostic rapide de toutes les maladies virales, bactériennes et parasitaires en Guinée, la Fédération de Russie en collaboration avec le géant mondial de l’Alumine RUSAL vient de mettre à la disposition du centre de recherche en épidémiologie russo-guinéen un laboratoire mobile Gazel. La remise de ce don a eu lieu ce vendredi 15 février 2019, au centre de recherche guinéo-russe, sis dans la préfecture de Kindia.

Ce laboratoire mobile microbiologique, permet selon les spécialistes de faire un diagnostic express de plusieurs pathologies dont des maladies infectieuses.

Lors de cette remise officielle, PAVEL Vassiliev, Directeur Général de Rusal-Guinée, a tout d’abord rappelé dans son discours de circonstance les efforts déployés par la compagnie Rusal pendant l’épidémie de la fièvre à virus Ebola

‘’Depuis les premiers jours de l’existence du centre russo-guinéen d’épidémiologie et de prévention des maladies infectieuses, la compagnie RUSAL œuvre pour que cette initiative des dirigeants russes visant à aider la science guinéenne puisse se développer avec succès. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie qui consiste à la remise de ce laboratoire mobile offert par la Fédération de Russie à la Guinée. La compagnie RUSAL a construit ce centre formidable, nous avions débloqué près de 10 millions de dollars pour mettre en œuvre ce centre pendant l’épidémie à virus EBOLA. Il s’est révélé comme d’ailleurs étant le meilleur centre en Guinée et même en Afrique de l’Ouest. Nous sommes fiers que des scientifiques de ces deux pays se retrouvent ici pour travailler. Nous pensons que ce laboratoire mobile va aussi participer à consolider davantage les relations de coopération entre la Guinée et la Russie, mais surtout celles qui consistent à développer le côté science de la lutte contre les maladies infectieuses’’, a déclaré le Directeur Général de Rusal-Guinée.

En compagnie de son homologue de la Santé, le ministre Abdoulaye Yero Baldé, chef du département de l’Enseignement supérieur et de Recherche Scientique a indiqué que cet instant est solennel parce qu’il marque la remise d’un nouveau laboratoire et son équipement, le deuxième en son genre. Il a mentionné que la Guinée est satisfaite de sa coopération avec la fédération de Russie.

‘’Nous sommes vraiment satisfaits de nos relations avec la fédération de Russie. Ce geste de solidarité constitue pour le gouvernement guinéen et particulièrement pour le ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche Scientique est apprécié à sa juste valeur quand on mesure aujourd’hui l’immensité des besoins de nos populations en matière de santé. Par ce don du laboratoire « mobile ultra moderne Gazel », je voudrais remercier le gouvernement de la fédération de Russie à travers le ROSTROBNAZOR’’, s’est réjoui le ministre de l’Enseignement supérieur et de Recherche Scientifique.

dsc_9393.jpgPour Abdoulaye Yero Baldé, ce don vient répondre à un impérieux besoin du ministère de l’Enseignement supérieur et de Recherche Scientique, celui de faire de l’IRBAG, une institution pilote qui servira de référence pour la solution de la problématique de recherche de diagnostic de recherche rapide de toutes les maladies virales, bactériennes et parasitaires en Guinée.

Le ministre de la Santé, Edouard Gnankoye Lamah, a pour sa part indiqué que ce laboratoire mobile va permettre à leurs services d’aller très vite dans le diagnostic des maladies infectieuses.

‘’ Nous disons merci à la fédération de Russie et à la compagnie RUSAL, qui, constamment nous appui pour pouvoir faire face à toutes nos difficultés’’ s’est-il réjouit.

L’ambassadeur de la Fédération de Russie, Alexandre Bregadze, a rappelé que depuis 2015, la compagnie RUSAL a construit et équipé cet hôpital pour les patients atteints de maladies infectiieuses. Il a cité en l’occurrence le CREMS (centre de recherche en épidémiologie, microbiologie et soins) et l’IRBAG.

‘’ Ce centre à mon avis a toutes les possibilités de prendre une échelle régionale qui pourrait même produire les médicaments basés sur les technologies russes et russo-guinéennes avec la mention « Made in Guinea ». Je souhaite à l’équipe mixte russo-guinéenne de la réussite dans ce domaine’’ a formulé le diplomate russe.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13