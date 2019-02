L’élogieux parcours du GOHA et son président

Depuis sa création en 2003, le groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) et son président Chérif Mohamed Abdallah s’investissent pour la promotion et la protection des opérateurs économiques guinéens et étrangers et leurs biens. Bref, ils ont participé activement au développement socio-économique de la Guinée et l’unité de la nation.



C’est pourquoi, ils ne cessent de recevoir de remerciements sanctionnés par des satisfécits et de trophées. C’est ainsi :



-Le 14 septembre 2005 par un certificat décerné au patron du GOHA pour sa participation au séminaire portant sur les normes sanitaires et phytosanitaires des Etats unis d’Amérique tenu à Conakry.

-Cherif Abdallah a reçu un autre certificat pour sa participation à l’atelier sur « vers une transition démocratique » les 19 et 20 mai 2010 à l’Ambassade des Etats Unis à Conakry.

-En 2010, la commune urbaine de Labé a remis au président du GOHA un certificat comme témoignage de satisfaction pour sa participation à la consolidation de la paix en moyenne Guinée suite à l’affaire eau empoisonnée pendant la campagne pour l’élection présidentielle. Chérif Abdallah s’était investi pour éviter une répercussion dans la région.

-Le 16 février 2013, le collectif des ONG pour la promotion de l’excellence (COPE-Guinée) a décerné un satisfécit à Chérif Abdallah à titre de modèle d’emploi de jeunes et le leadership d’entreprise en Guinée.

-Le 22 novembre 2013, le collectif des ONG pour la promotion de l’excellence a décerné un satisfecit de reconnaissance au GOHA pour les efforts consentis dans la promotion de la paix et de l’unité nationale pendant la transition.

-Le 18 octobre 2014, l’institut américain du beurre de karité a décerné à Chérif Abdallah un certificat d’appréciation pour ses appuis et ses efforts de leadership en tant que promoteur et facilitateur de la coopération Etats-Unis/Guinée.

-Le 10 mars 2015, le préfet de Mali El hadj HarounaSouaré au nom du comité préfectoral de riposte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola et au nom des populations de Mali, a décerné un satisfecit à titre exceptionnel au GOHA pour son appui de qualité à l’éradication de ce virus dans cette préfecture.

-Le 30 décembre 2015, la cellule de coordination nationale de la Riposte à la maladie à virus Ebola a décerné un certificat de satisfaction au GOHA pour sa contribution à la réussite de la riposte pour le contrôle de la maladie à virus Ebola qui sévissait en Guinée, Liberia et Sierra Léone.

-En 2017, les universités OHADA ont remis à Monsieur Chérif le prix d’excellence de l’OHADA pour la promotion et la défense des opérateurs économiques sans distinction.

-En 2018, Chérif Abdallah est désigné représentant du système de certification internationale (SIC) pour l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale, en Angola et au Maroc. Il est aussi représentant en Guinée de la Chambre du commerce internationale(ICC).

-À l’occasion de la 9ème édition de “Guinea CompanyAwards 2018”, Chérif Mohamed Abdallah Haïdara président du groupe organisé des hommes d’affaires (GOHA) a reçu le trophée du Champion d’or de l’économie guinéenne.

NB: En 2009, le GOHA a réalisé le guide sur l’investissement en Guinée (Préfacé par le président Dadis) et le Guide sur l’exercice du commerce en Guinée (Préfacé par Général Korka Diallo ministre du commerce et de l’industrie d’alors).