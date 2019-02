Guinée : cet "handicap majeur" de l’opposition qui profite à Alpha Condé…

CONAKRY- L’opposition guinéenne souffre d’un handicap majeur qui profite aujourd’hui au président Alpha Condé.

Si globalement les opposants dégagent tous une même lecture sur la Gouvernance actuelle du pays qu’ils décrivent comme catastrophique, il faut cependant dire qu’ils ont un déficit stratégique abyssal pour faire plier le Pouvoir du président Condé.

La désunion, les guerres d’égo, les calculs politiciens, les trahisons entre les différents ténors de l’opposition constituent un véritable handicap. D’un côté, Cellou Dalein Diallo dirige le bloc de l’opposition républicaine qui se vide, de l’autre Sidya Touré, Lansana Kouyaté, Bah Oury forment un autre tandis que Dr Faya Milimouno est dans un autre front. Dans ces conditions, il leur difficile aujourd’hui de faire aboutir quoique ce soi face à un pouvoir intransigeant.

Pourtant le moment est critique. Cette désunion profite aujourd’hui au régime actuel devenu de plus en plus hostile et répressif à toute forme de revendication ou de contestation. Ce, dans un contexte de velléités anticonstitutionnelles.

Dr Ousmane Kaba, ancien cadre du RPG arc-en-ciel a tiré la sonnette d’alarme. Selon lui, le plus grand mal dont souffre l’opposition, c’est sa « désunion ». Ceci constitue selon l'ancien ministre de l'Economie et des Finances, une fragilité.

A suivre…

