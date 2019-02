Kankan : inauguration d’une usine de transformation d’anacarde

KANKAN- Une usine de transformation d’anacardes a été inaugurée ce samedi 16 février 2019 à Kankan. Cette unité de transformation, première du genre en Guinée, a été inaugurée par le Ministre d’Etat en charge de l’Industrie et des PME, en compagnie de la Cheffe de cabinet et du Conseiller chargé de Mission du Premier Ministre, ainsi que du PDG de la société « Diaouné et Frères SARL ».

Avec une capacité de production annuelle de 10 000 tonnes, cette usine est le fruit d’un investissement de « Diaouné Agro Industrie », une filiale de la société « Diaouné et Frères ».

Après avoir souhaité la bienvenue à ses invités, le PDG de la société « Diaouné et Frères » a rappelé que l’inauguration de cette unité industrielle est l’aboutissement d’un long processus dans leur engagement pour la lutte contre la pauvreté en Guinée.

« L’évènement qui nous réuni aujourd’hui est l’inauguration d’une unité de transformation d’anacardes qui est l’aboutissement d’un long processus qui a débuté en 2008 quand notre Groupe a décidé de se tourner vers la commercialisation des produits agricoles. Le choix de mettre la priorité de la société sur la production et la commercialisation de l’anacarde a été motivé par notre ambition de faire de cette culture un modèle de croissance et un des leviers pour le développement économique et social de notre pays », a souligné Mohamed Diaouné.

Pour le numéro un de « Diaouné et Frères », la construction de cette usine n’aurait été possible sans le soutien et l’accompagnement de certaines personnes physiques et morales. Il s’agit notamment de la famille Diané de Kankan, ainsi que les partenaires financiers Afriland First Bank, FI Bank, la FBN Bank, mais également NSIA Banque.

Dans son speech, Mohamed Diaouné n’a pas également manqué de remercier les autorités guinéennes, notamment le Président Alpha Condé et son Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana.

« La production annuelle de la Guinée a déjà atteint 70.000 tonnes en 2018 ; elle pourra dépasser 200.000 tonnes d’ici 2025 grâce au programme d’appui et de distribution de semences initié par Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Conde, soutenu par son Gouvernement dirigé par le Premier Ministre Dr Ibrahima Kassory Fofana », a indiqué M. Diaouné.

Avant de clore son allocution, le PDG de la société « Diaouné et Frères » a adressé des remerciements au Ministre d’Etat Tibou Kamara qui dirige le Département de l’Industrie et des PME.

« Votre présence à nos côtés pour l’inauguration de cette unité de transformation est la preuve de votre engagement et de votre soutien indéfectible aux operateurs économiques de notre pays. Vous avez toujours été à nos cotes malgré votre agenda que nous savons déjà très chargé. Votre présence ici nous galvanise à plus d’un titre. C’est un signe encourageant pour l’ensemble des operateurs économiques, et nous en particulier », a lancé Mohamed Diané à l’endroit du Ministre d’Etat Tibou Kamara.

De son côté, le Directeur Général de Afriland Bank Guinée n’a pas tari d’éloges à l’endroit de M. Mohamed Diaouné et ses collaborateurs.

« C’est ce modèle que nous appelons les champions. Oui Monsieur Mohamed Diaouné est un champion », a souligné Guy Laurent Fondjo.

Avant de passer à l’inauguration officielle de l’usine, le Ministre d’Etat chargé de l’Industrie et des PME n’a pas manqué de féliciter Mohamed Diaouné et ses collaborateurs pour cet investissement majeur dans une ville de l’intérieur du pays.

« Je suis un homme très heureux aujourd’hui, toutes les fois qu’une unité industrielle nait, je suis comblé de joie en tant que Ministre en charge de l’Industrie et des PME », a indiqué le Ministre d’Etat Tibou Kamara.

Devant les invités et les populations de Kankan massivement mobilisés pour la circonstance, le Ministre Conseiller Personnel du Chef de l’Etat a lancé des messages de paix.

« Entre vous populations de Kankan et le Président Alpha Condé c’est une histoire d’amour sans fin. Il m’a chargé personnellement de vous transmettre ses chaleureuses salutations. Cultivons la paix, c’est ce qui va nous permettre de continuer notre élan de développement », a souligné le Ministre d’Etat Tibou Kamara.

Après l’inauguration officielle, la délégation conduite par le Ministre d’Etat Tibou Kamara a fait une visite guidée des installations de l’usine.

A rappeler que cette unité de transformation a un personnel composé de 500 personnes dont 80% de femmes.

Amadou Oury Souaré

Correspondant régional d’Africaguinee.com

A Kankan