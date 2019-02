Retour de Cellou Dalein à Conakry : de violents accrochages à Hamdallaye…

CONAKRY-Des accrochages ont eu lieu ce samedi 16 février 2019 en marge du retour de Cellou Dalein Diallo à Conakry, après un séjour de plusieurs semaines à l’étranger. Plusieurs blessés auraient été enregistrés dans ces incidents, tandis que plusieurs engins roulant ont aussi été endommagés.

Les accrochages ont éclaté à Hamdalllaye peu avant midi. Deux mambas de la police seraient intervenus pour disperser le cortège qui accompagnait le leader de l’UFDG au siège du parti. Des gaz lacrymogènes ont été également jeté à l'intérieur du siège sis à la minière où le parti avait appelé une assemblée générale extraordinaire. Les militants qui s'y étaient rassemblés ont tous fui les lieux. Cellou Dalein Diallo est rentré à son domicile à Dixinn, où il animera une conférence de presse à 13h, apprend-on dans son entourage.

Un dispositif sécuritaire inhabituel était déployé aujourd’hui sur l’axe Hamdallaye-Cosa-Sonfonia. Outre les PA déjà sur place depuis des mois, des unités de la gendarmerie et de la police sont visibles sur cette voie. Un déploiement curieux qui est intervenu en marge du retour du chef de file de l’opposition, à Conakry.

Interrogée, une source sécuritaire a fait remarquer que la Guinée est l’hôte de deux anciens chefs d’Etat. Il s’agit de l’ancien président français, François Hollande arrivé hier et l’ancien président Sénégalais Abdoulaye Wade attendu ce samedi 16 février 2019. Selon notre source, ce dispositif a été déployé pour éviter des accrochages éventuels entre militants du leader de l’UFDG et une délégation qui arrive. Ces accrochages qu'on craignait n'ont pas pu être évités, occasionnant un regain de tension dans la capitale.

« Si les gens ont des velléités de troubler l’ordre public, on renforce les dispositifs de sécurité pour éviter que les gens n’envahissent sauvagement les rues pour troubler l’ordre public. On a aussi deux illustres hôtes. Il s’agit de l’ancien président français, François Hollande arrivé hier et l’ancien président Sénégalais Abdoulaye Wade. Sachant le positionnement de l’hôtel Sheraton, c’est la même voix que le leader de l’UFDG emprunte avec ses militants. Si ce n’est pas sécurisé, et qu’il y ait entrechoc entre une délégation et le leader de l’UFDG, ça risquerait de créer des petits problèmes. Donc, pour éviter des embouteillages ou des accrochages entre les militants et qui que ce soit, il faut renforcer la sécurité », a confié ce haut responsable de la police.

A suivre….

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com