Emergence : premier magazine dédié à l’économie guinéenne et africaine : Mot de l’Administrateur Général

Chers lecteurs,

Bientôt, très bientôt, en kiosques et entre vos mains, le premier numéro du journal ‘’Emergence’’, un magazine qui paraîtra, une fois, tous les mois ; donc un mensuel.

Sa particularité, sa différence avec tous ses concurrents, c’est le fait qu’il soit un magazine thématique, comme on en connait peu ou pas en Guinée.

‘’Emergence’’, comme son nom le laisse entrevoir, est un magazine 100% consacré, dédié à l’économie, à la fois guinéenne et africaine.

Ce qui d’emblée le positionne comme un magazine aux ambitions panafricaines.

C’est dire que dans ses colonnes, au fil des parutions, il sera question à la fois de l’économie guinéenne et de celle du continent africain.

Notre ambition, est de suivre la marche d’une Guinée et d’un continent, qui bougent, qui se transforment, qui font courageusement face aux défis et enjeux du développement, qui obtiennent des résultats, qui s’envolent vers des économies émergentes.

La Guinée et l’Afrique, ce n’est pas que de la pauvreté, des épidémies, des guerres civiles, des tensions et affrontements intercommunautaires, des élections truquées, des tripatouillages constitutionnels ;

La Guinée et l’Afrique, contrairement aux prismes sous lesquels, d’outre-Atlantique, on a pris la fâcheuse habitude de les regarder, c’est aussi et surtout, des économies dynamiques, des secteurs d’activités qui connaissent un essor certain, c’est de la création de richesse et d’emplois, c’est un pays et un continent en route vers l’émergence.

D’où la dénomination de notre magazine, qui se veut le reflet des transformations économiques d’un pays et d’un continent, ambitieux, résolument tournés vers un développement intégré et inclusif, au bénéfice de leurs populations.

Pour faire ce travail, pour accomplir cette mission dont nous nous sommes fixés, une équipe dynamique, constituée de journalistes, de techniciens chevronnés, appuyés par un réseau dense de contributeurs et d’experts, est déjà à pied-œuvre, pour le grand lancement, prévu courant mois de mars, sous l’égide du gouvernement guinéen, en présence du gotha du secteur économique.

En attendant ce grand lancement, vous avez désormais, à partir de ce 15 février, la possibilité de nous lire via notre site internet : www.emergencegn.net.

Avec notre site internet, notre ambition, est d’être le principal portail d’informations économiques sur la Guinée et sur l’Afrique.

Nos rubriques varient de Focus, à économie verte, en passant par Ecofin, mines, infrastructures, économie numérique, entreprenariat, dossier d’enquête, entre autres.

Pour ce qui est de notre ligne éditoriale, il faut noter que ‘’Emergence’’ est une entreprise de presse, donc à caractère aussi commercial, mais au ton totalement libre et indépendant.

Rejoignez la communauté des lecteurs de ‘’Emergence’’, version site internet, à partir de ce vendredi 15 février 2019, puis version magazine, sous peu, pour être à la page de l’actualité et des transformations économiques d’une Guinée et d’une Afrique, qui gagnent.

Bonne lecture !

Lamine Mognouma Cissé

Administrateur Général